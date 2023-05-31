Ліонель Мессі отримає рекордний в історії футболу контракт.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі покине ПСЖ після завершення цього сезону.

Як повідомляє Footmercato, найімовірніше, зірковий нападник продовжить кар'єру в Саудівській Аравії.

За даними джерела, Мессі вже погодив умови контракту з місцевим "Аль-Хілялем". 35-річний аргентинець підпише дворічний контракт з новим клубом після завершення чемпіонату Франції з футболу.

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У новому клубі Ліонель Мессі зароблятиме 600 мільйонів євро на рік.

Сторони також погодили розмір комісійних для батька аргентинського форварда Хорхе Мессі.

Відзначимо, що Мессі був готовий повернутися в "Барселону", проте каталонський клуб досі не вирішив всі свої фінансові проблеми, щоб підписати аргентинського футболіста. Таким чином, "Аль-Хіляль" є найкращим варіантом для аргентинського футболіста.

Варто відзначити, що якщо Ліонель Мессі прийме пропозицію з Саудівської Аравії, то не тільки отримає рекордний в історії футболу контракт, але і відродить одне з найбільш принципових футбольних протистоянь на індивідуальному рівні. Як відомо, одвічний суперник аргентинця Кріштіану Роналду зараз захищає кольори саудівського клубу "Аль-Наср", який, до речі, також є головним конкурентом "Аль-Хіляля" в місцевому чемпіонаті.

Нагадаємо, Мессі перейшов до ПСЖ у 2021 році. За цей час форвард зіграв у складі парижан 74 матчі, забив 32 голи і віддав 35 гольових передач. У нинішньому сезоні Ліонель зіграв 40 матчів за ПСЖ, забив 21 гол і віддав 20 результативних передач.

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