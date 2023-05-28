ПСЖ завоював свій одинадцятий титул чемпіона Франції.

У суботу, 27 травня, відбувся поєдинок 37-го туру французької Ліги 1, в якому "Страсбург" приймав ПСЖ.

Гра проходила на стадіоні "Стад де ла Мено" і завершилася внічию з рахунком 1:1.

Рахунок у грі відкрили футболісти ПСЖ - на 59-й хвилині Ліонель Мессі забив з передачі Кіліана Мбаппе.

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На 79-й хвилині зустрічі зусиллями Кевіна Гамейро "Страсбургу" вдалося зрівняти рахунок.

"Страсбург" - ПСЖ - 1:1

Голи: Гамейро, 79 - Мессі, 59

Огляд матчу:

Нічия в цьому поєдинку дозволила ПСЖ достроково стати чемпіоном Франції. За 37 турів парижани набрали 85 очок і за тур до кінця випереджають "Ланс", що йде другим, на чотири очки. "Страсбург" знаходиться на 15-му місці з 40 очками.

ПСЖ став чемпіоном Франції з футболу 11-й раз у своїй історії. Таким чином, паризький клуб встановив національний рекорд із кількості виграних чемпіонств. Раніше перше місце належало "Сент-Етьєну", який 10 разів ставав найкращим клубом країни.

У заключному, 38-му турі ПСЖ зіграє вдома з "Клермоном", а "Страсбург" відправиться в гості до "Лор'яну".

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