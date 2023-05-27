Кіліан Мбаппе має 90 мільйонів причин, щоб ще на один сезон залишитися в ПСЖ.

Нападник ПСЖ і національної збірної Франції Кіліан Мбаппе може поповнити свій гаманець на солідну суму.

Як повідомляє видання RMC Sport, 24-річний футболіст може отримати від паризького клубу бонус у розмірі 90 мільйонів євро. Ця сума надійде на рахунок гравця, якщо він залишиться в ПСЖ після завершення літнього трансферного вікна.

Раніше французькі ЗМІ повідомляли, що Мбаппе відмовився активувати опцію продовження контракту з ПСЖ на 2024/2025. При цьому стверджується, що Кіліан задоволений розвитком клубу і не збирається залишати його цього літа.

Відео дня

Нагадаємо, рік тому Кіліан Мбаппе був близький до переходу з ПСЖ в мадридський "Реал" на правах вільного агента. Були чутки, що форвард навіть підписав попередній контракт з "вершковими", проте в останній момент передумав і підписав нову угоду з ПСЖ до літа 2024 року, з можливістю продовження ще на один сезон.

В рамках цієї угоди 24-річний нападник отримав ряд бонусів, в тому числі і бонус за лояльність за перебування в клубі.

Додамо, що в нинішньому сезоні Кіліан Мбаппе зіграв за ПСЖ 41 матч у всіх турнірах, забив 40 голів і віддав 9 результативних передач.

Вас також можуть зацікавити новини: