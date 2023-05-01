ПСЖ дозволив "Марселю" скоротити розрив у турнірній таблиці до п'яти очок.

У неділю, 30 квітня, відбувся поєдинок 33-го туру французької Ліги 1, в якому ПСЖ протистояв "Лор'яну".

Зустріч проходила на стадіоні "Парк де Пренс" і завершилася сенсаційною перемогою гостей з рахунком 3:1.

Гостям вдалося повести в рахунку на 15-й хвилині матчу: гол у ворота парижан забив Енцо Ле Фе.

Відео дня

На 20-й хвилині ПСЖ залишився в меншості після видалення Ашрафа Хакімі. На 29-й хвилині господарям вдалося відігратися зусиллями нападника Кіліана Мбаппе, який забив один з найбільш курйозних голів цього сезону.

Проте уникнути поразки парижанам не вдалося. На 39-й хвилині матчу Дарлін Йонгва вивів "Лор'ян" вперед вдруге. А на 88-й хвилині сенегальський футболіст Бамба Дьєнг забив третій гол у ворота ПСЖ, встановивши фінальний рахунок на табло.

ПСЖ - "Лор'ян" - 1:3

Голи: Мбаппе, 29 - Ле Фе, 15, Йонгва, 38, Дьєнг, 89

ПСЖ: Доннарумма, Хакімі, Рамос, Маркіньос, Бернат (Мендеш, 56), Солер (Фабіан Руїс, 46), Вітінья (Екітік, 65), Данілу Перейра (Заїр-Емері, 79), Верратті, Мессі, Мбаппе

"Лор'ян": Мвого, Ле Гофф, Тальбі Меіте, Калулу (Катлін, 65), Йонгва, Абержель, Інносент (Карі, 59), Февр, Ле Фе (Понсо, 89), Коне (Дьєнг, 64)

Попередження: Хакімі, 5, 20, Маркіньос, 51, Верратті, 73 - Інносент, 32, Ле Фе, 52, Дьєнг, 77

Видалення: Хакімі, 20

Огляд матчу:

ПСЖ продовжує утримувати лідерство в турнірній таблиці чемпіонату Франції, проте відрив від "Марселя" скоротився до п'яти балів. В активі парижан 75 набраних очок, у "провансальців" - 70. "Лор'ян" з 48 очками займає 10-ту позицію.

У наступному турі Ліги 1 ПСЖ зіграє проти "Труа", а "Лор'ян" поміряється силами з "Брестом". Обидві зустрічі пройдуть 7 травня.

Вас також можуть зацікавити новини: