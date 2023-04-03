ПСЖ зазнав шостої поразки в останніх 10 матчах у всіх турнірах.

У неділю, 2 квітня, відбувся центральний поєдинок 29-го туру французької Ліги 1, в якому ПСЖ протистояв "Ліону".

Зустріч проходила на стадіоні "Парк де Пренс" в Парижі і завершилася сенсаційною перемогою гостей з рахунком 1:0.

Єдиний гол у цій грі, який і вирішив долю матчу, був забитий на 56-й хвилині - відзначився нападник "Ліона" Бредлі Баркола, який забив після прострільної передачі Саеля Кумбеді.

Відео дня

Також варто відзначити, що в кінцівці першого тайму футболістам "Ліона" не вдалося реалізувати пенальті. На 39-й хвилині Олександр Ляказетт промахнувся з 11-метрової позначки.

Головні зірки ПСЖ Ліонель Мессі і Кіліан Мбаппе відіграли весь матч, але допомогти своїй команді нічим не змогли. Аргентинський форвард і зовсім був освистаний трибунами.

ПСЖ - "Ліон" - 0:1

Гол: Баркола, 56

Огляд матчу:

Додамо, що ПСЖ зазнав шостої поразки в останніх 10 матчах у всіх турнірах. Підопічні Крістофа Галтьє в останніх зустрічах поступилися "Марселю" (1:2) в Кубку Франції, "Монако" (1:3) в Лізі 1, двічі "Баварії" (0:1 і 0:2) в Лізі чемпіонів, а також "Ренну" (0:2) і тепер "Ліону" (0:1).

Після 29 турів "Ліон" займає дев'яте місце в турнірній таблиці Ліги 1, набравши 44 очки. ПСЖ з 66 балами розташовується на першому місці і на шість очок випереджає найближчих переслідувачів - "Ланс" і "Марсель".

У наступному турі чемпіонату Франції ПСЖ зіграє проти "Ніцци" (8 квітня), а "Ліон" поміряється силами з "Ренном" (9 квітня).

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