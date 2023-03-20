Парижани в рідних стінах всуху програли "Ренну".

У неділю, 19 березня, відбувся поєдинок 28-го туру французької Ліги 1, в якому ПСЖ протистояв "Ренну".

Гра проходила на стадіоні "Парк де Пренс" і завершилася сенсаційною перемогою гостей з рахунком 2:0.

Футболісти "Ренна" відкрили рахунок в кінцівці першого тайму - гол забив Карл Токо Екамбі з передачі Бенжамена Буріго.

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У дебюті другого тайму Арно Калімуендо з пасу Леслі Угочукву подвоїв перевагу своєї команди, встановивши фінальний рахунок на табло.

ПСЖ - "Ренн" - 0:2

Голи: Токо Екамбі, 45, Калімуендо, 48

ПСЖ: Доннарумма, Пембеле (Заїр-Емрі, 46), Перейра, Бічіабу, Бернат (Санчеш, 56), Мендеш, Верратті, Руїс (Екітіке, 56), Вітінья, Мессі, Мбаппе

"Ренн": Манданда, Спенс (Траоре, 78), Ву, Теат, Омарі, Трюффер (Мелінг, 5), Дуе (Гуірі, 71), Буріжо, Угочукву (Сантамарія, 78), Токо Екамбі, Калімуендо (Салах, 78)

Попередження: Заїр-Емрі - Ву

Огляд матчу:

Незважаючи на поразку, ПСЖ зберігає за собою лідерство в турнірній таблиці чемпіонату Франції. В активі парижан 66 набраних очок. На другій позциии йде "Марсель" з 59 балами. "Ренн" набрав 50 очок і займає 5-е місце.

У наступному турі Ліги 1 ПСЖ зіграє проти "Ліона" (2 квітня), а "Ренн" поміряється силами з "Лансом" (1 квітня).

Нагадаємо, раніше ПСЖ вилетів з Ліги чемпіонів, поступившись за сумою двох матчів "Баварії" в 1/8 фіналу.

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