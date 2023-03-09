Перемогу німецькому клубу принесли голи Чупо-Мотінга і Гнабрі.

У середу, 8 березня, відбувся матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Баварією" і ПСЖ.

Поєдинок проходив у Мюнхені на стадіоні "Альянц Арена" і завершився перемогою господарів поля з рахунком 2:0.

Рахунок у грі був відкритий на початку другого тайму, проте взяття воріт було скасовано після перегляду VAR через офсайд у нападника мюнхенців Томаса Мюллера.

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На 61-й хвилині нападник німецької команди Ерік Чупо-Мотінг забив після помилки півзахисника ПСЖ Марко Верратті. У самій кінцівці зустрічі вінгер господарів Серж Гнабрі забив другий гол мюнхенців і встановив остаточний рахунок матчу.

"Баварія" - ПСЖ - 2:0

Голи: Чупо-Мотінг, 61, Гнабрі, 90

"Баварія": Зоммер, Станішич, Упамекано, Де Лігт, Девіс, Кімміх, Горецка, Коман (Гнабрі, 86), Мюллер (Канселу, 86), Мусіала (Мане, 82), Чупо-Мотінг (Сане, 68)

ПСЖ: Доннарумма, Маркіньос (Мукіеле, 36, Бітшіабу, 46), Рамос, Данілу, Мендеш (Бернат, 81), Ф. Руїс (Заїр-Емрі, 76), Верратті, Вітінья Феррейра (Екітіке, 82), Хакімі, Мбаппе, Мессі

Огляд матчу:

Перший матч між суперниками в Парижі закінчився 1:0 на користь німецького клубу. Загальний рахунок за підсумками двох зустрічей 3:0 на користь "Баварії", яка вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. ПСЖ вилетів з розіграшу турніру.

Варто відзначити, що для "Баварії" це вже 21-й вихід в дану стадію Ліги чемпіонів, що є рекордом за всю історію турніру.

Також додамо, що нападник ПСЖ Ліонель Мессі вперше у своїй кар'єрі не зміг вийти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів у двох сезонах поспіль. У минулому сезоні аргентинський футболіст разом з ПСЖ також вилетів на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, поступившись у двоматчевому протистоянні мадридському "Реалу".

Нагадаємо, саме "Реал" є чинним переможцем Ліги чемпіонів. У минулорічному фіналі мадридський клуб обіграв "Ліверпуль".

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