Мюнхенський клуб переміг ПСЖ у першій грі в Парижі з мінімальним рахунком.

У середу, 8 березня, відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між французьким ПСЖ і німецькою "Баварією".

Гра пройде на стадіоні "Альянц Арена" в Мюнхені.

Обслужить цей поєдинок італійська бригада арбітрів на чолі з Даніеле Орсато. Допомагати йому будуть Чіро Карбоні і Алессандро Джаллатіні. Суддя VAR - Массіміліано Ірраті, його асистент - Паоло Валері.

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Перший поєдинок ПСЖ і "Баварія" зіграли три тижні тому в Парижі. Зустріч завершилася перемогою німецького клубу з рахунком 1:0. Тріумф мюнхенському клубу приніс гол Кінгслі Комана.

Після поразки від "Баварії" паризький клуб здобув три поспіль перемоги і до повторної гри підходить у відмінній формі. ПСЖ переміг "Лілль" (4:3), "Марсель" (3:0) і "Нант" (4:2).

"Баварія" після перемоги над ПСЖ програла в рамках Бундесліги "Боруссії" Менхенгладбах з рахунком 2:3. Потім мюнхенці здобули дві перемоги: проти "Уніон Берлін" (3:0) і "Штутгарта" (2:1).

Відзначимо, що з 2017-го року команди зустрічалися між собою 6 разів. 4 матчі залишилося за "Баварією", 2 - за ПСЖ.

У сезоні 2019/20 німецький клуб обіграв ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів завдяки голу Кінгслі Комана.

Додамо, що у ПСЖ є кадрові втрати перед грою у відповідь з "Баварією". Взяти участь у цій грі не зможе зірковий бразильський нападник Неймар. Напередодні клуб повідомив, що бразилець вибув через травму голеностопа до кінця цього сезону.

Баварія - ПСЖ: прогноз

Мюнхенська "Баварія", на думку букмекерів, є фаворитом матчу-відповіді проти ПСЖ.

На перемогу підопічних Юліана Нагельсмана в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,84. Коефіцієнт на нічию - 4,50. Імовірність успіху ПСЖ в основний час оцінюється коефіцієнтом 3,70.

Зробити ставку на те, що в цій грі заб'ють обидві команди, можна з коефіцієнтом 1,45. Гол "Баварії" оцінюють в 1,11, а на те, що відзначиться ПСЖ можна поставити з коефіцієнтом 1,28.

Букмекери вважають, що зустріч "Баварії" і ПСЖ, найімовірніше, завершиться з рахунком 2:1 на користь німецького клубу, коефіцієнт на даний результат - 8,80.

На прохід "Баварії" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів приймаються ставки з коефіцієнтом 1,23. Підсумковий тріумф паризького гранда оцінюється коефіцієнтом 4,50.

Баварія - ПСЖ: трансляція

На території України в прямому ефірі поєдинок "Баварії" і ПСЖ транслюватиме відеосервіс MEGOGO.

Початок гри - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги чемпіонів є мадридський "Реал", який у минулорічному фіналі здолав "Ліверпуль".

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