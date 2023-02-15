Результат зустрічі вирішив гол екс-гравця ПСЖ Кінгслі Комана.

У вівторок, 14 лютого, відбувся поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якому ПСЖ протистояв "Баварії".

Матч проходив на стадіоні "Парк де Пренс" і завершився мінімальною перемогою німецького колективу.

У першій половині гри "Баварія" володіла м'ячем, намагалася створити гольові моменти, а ПСЖ діяв на контратаках. Голів забити жодній з команд не вдалося.

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Рахунок у грі був відкритий на старті другої половини гри - на 54-й хвилині Кінгслі Коман вивів "Баварію" вперед, забивши гол у ворота своєї колишньої команди.

Після 70-ї хвилини ПСЖ став активно створювати небезпечні моменти і забив два голи, які були скасовані через офсайд.

У компенсований час був вилучений захисник мюнхенців Бенжамен Павар. Але це не завадило "Баварії" здобути перемогу в Парижі.

ПСЖ - "Баварія" - 0:1

Гол: Коман, 53

ПСЖ: Доннарумма, Хакімі (Кімпембе, 46), Рамос, Маркіньос, Мендеш, Заїр-Емері (Фабіан Руїс, 57), Данілу (Вітіньо, 75), Верратті, Солер (Мбаппе, 57), Мессі, Неймар

"Баварія": Зоммер, Павар, Упамекано, Де Лігт, Канселу (Девіс, 46), Кімміх, Горецка, Сане (Санішич, 90), Мусіала (Гравенберх, 87), Коман (Гнабрі, 76), Шупо-Мотінг (Мюллер, 76)

Попередження: Неймар, Кімпембе - Павар

Вилучення: Павар (друга жовта картка, 92)

Огляд матчу:

Нагадаємо, матч-відповідь команди зіграють 8 березня в Мюнхені. За підсумками двоматчевого протистояння буде визначено чвертьфіналіст нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА.

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