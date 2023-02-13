Перша дуель грандів німецького і французького футболу пройде в Парижі.

У вівторок, 14 лютого, відбудеться перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якому ПСЖ зіграє проти мюнхенської "Баварії".

Гра пройде в Парижі на стадіоні "Парк де Пренс".

ПСЖ зіграє проти "Баварії" в не найкращий для себе період. Зараз парижани знаходяться не в найоптимальнішій формі, що показують результати команди. З останніх п'яти матчів ПСЖ зумів виграти тільки два, двічі програвши і один раз зігравши внічию.

Відео дня

Більш того, безпосередньо перед матчем з "Баварією" команда Гальтьє зазнала дві поспіль поразки: проти "Марселя" (1:2) у Кубку Франції і проти "Монако" (1:3) в Лізі 1.

Крім того, є у ПСЖ і кадрові проблеми. Мбаппе пропустив вже два матчі. Французький нападник форсує відновлення і може бути готовий вийти проти мюнхенців, але точно не з перших хвилин. Є питання щодо стану Хакімі, Кімпембе, Неймара, Верратті та Мессі.

"Баварія" також увійшла в другу частину сезону невдало - тричі поспіль зіграла в чемпіонаті Німеччини внічию. Однак в останніх трьох зустрічах мюнхенці показали силу, здобувши розгромні перемоги проти "Майнца" в Кубку Німеччини (4:0), а також "Вольфсбурга" (4:2) і "Бохума" (3:0) в Бундеслізі.

ПСЖ - Баварія: прогноз

Аналітики віддають мінімальну перевагу ПСЖ в цій дуелі.

Так, на перемогу німецького гранда приймаються ставки з коефіцієнтом 2,60. Нічия - 3,80. Перемога паризького колективу оцінюється коефіцієнтом 2,55.

Букмекери вважають, що матч ПСЖ - "Баварія" буде видовищним: тотал більше 2,5 м'яча котирується за 1,55, а тотал менше 2,5 м'яча оцінений аналітиками в 2,55. Якщо зуміють відзначитися обидві команди, зіграє коефіцієнт 1,47. Поставити на те, що як мінімум одному з клубів не вдасться забити, можна за 2,70.

Букмекери вважають, що зустріч, найімовірніше, завершиться з рахунком 1:1. Коефіцієнт на даний результат - 8,00. Коефіцієнт на перемогу ПСЖ з рахунком 2:1 - 9,70.

Прохід парижан до чвертьфіналу за підсумками двох матчів оцінений коефіцієнтом 2,43, а німецького клубу - 1,60.

ПСЖ - Баварія: трансляція

На території України протистояння ПСЖ і "Баварії" в прямому ефірі транслюватиме відеосервіс MEGOGO.

Початок гри - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, минулого разу ПСЖ і "Баварія" зустрічалися в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2020/21. За сумою двох ігор парижани здобули перемогу і вийшли в наступний раунд. Перший матч у Мюнхені закінчився тріумфом ПСЖ з рахунком 3:2. Гра у відповідь у Парижі завершилася мінімальною перемогою "Баварії" (1:0).

Додамо, що поєдинок у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Баварія" і ПСЖ проведуть 8 березня в Мюнхені.

Вас також можуть зацікавити новини: