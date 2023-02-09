Руслан Малиновський забиває за "Марсель" у другому матчі поспіль.

У середу, 8 лютого, відбувся поєдинок 1/8 фіналу Кубка Франції, в якому "Марсель" зустрічався з ПСЖ.

Гра проходила на стадіоні "Велодром" і завершилася перемогою господарів поля з рахунком 2:1.

"Марсель" відкрив рахунок на 31-й хвилині - пенальті реалізував чилійський форвард Алексіс Санчес. У додатковий час до першого тайму іспанський захисник парижан Серхіо Рамос з передачі Неймара зрівняв рахунок.

На 57-й хвилині півзахисник "Марселя" Руслан Малиновський забив переможний гол у матчі. Українець з лінії штрафного розкішним гарматним ударом вколотив м'яч у сітку воріт Доннарумми.

Таким чином, "Марсель" вийшов у чвертьфінал Кубка Франції, а ПСЖ завершив участь у турнірі.

"Марсель" - ПСЖ - 2:1

Голи: Санчес, 31 (пен), Малиновський, 57 - Рамос, 45+2

"Марсель": Лопес, Мбемба, Жиго, Колашинац (Каборе, 63), Клосс, Ронжьє, Верету, Юндер (Унахі, 85), Малиновський, Гендузі, Санчес (Вітінья Олівейра, 90)

ПСЖ: Доннарумма, Хакімі, Рамос, Маркіньос, Мендеш, Данілу (Заїр-Емрі, 63), Ф. Руїс, Верратті (Солер, 76), Вітінья Феррейра (Екетіке, 63), Мессі, Неймар

Попередження: Гендузі, Мбемба - Мендеш

Огляд матчу:

Варто відзначити, що гол у цьому поєдинку став другим поспіль для Руслана Малиновського. Раніше українець відзначився взяттям воріт у грі чемпіонату Франції проти "Ніцци".

За матч проти ПСЖ Малиновський отримав від Sofascore оцінку 7,5. Вищу оцінку отримали Дженгіз Юндер (7,8) і Валентен Ронже (7,6). 7,5 також отримав Алексіс Санчес.

Нагадаємо, чинним переможцем Кубка Франції є "Нант", який у фінальному матчі минулого року обіграв "Ніццу" з рахунком 1:0.

Рекордсменом за кількістю перемог у Кубку Франції є ПСЖ, команда вигравала турнір 14 разів.

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