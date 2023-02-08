"Марсель" поміряється силами з ПСЖ в 1/8 фіналу Кубка Франції з футболу.

У середу, 8 лютого, в рамках 1/8 фіналу Кубка Франції з футболу "Марсель" зіграє проти ПСЖ.

Поєдинок грандів французького футболу прийме стадіон "Велодром".

"Марсель", кольори якого захищає український півзахисник Руслан Малиновський, в поточному розіграші Кубка Франції зіграв два поєдинки. На стадії 1/32 фіналу "провансальці" на виїзді з рахунком 2:0 здолали команду "Ер" з четвертого дивізіону - Ліги Насьональ 2. Потім команда Малиновського вдома здобула перемогу проти "Ренна" з рахунком 1:0.

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ПСЖ на своєму шляху в поточному розіграші Кубка Франції на стадії 1/32 фіналу з рахунком 3:1 обіграв в гостях "Шатору", який представляє третій дивізіон французького чемпіонату - Лігу Насіональ. Потім парижани також На виїзді завдали принизливої поразки аматорській команді під назвою "Пеї-де-Кассель" (7:0).

Варто відзначити, що у "Марселя" погана статистика в матчах проти ПСЖ. Востаннє "провансальці" на своєму полі перемагали парижан у далекому 2011 році. Крім того, "Марсель" не може забити ПСЖ в трьох останніх зустрічах.

Марсель - ПСЖ: прогноз

Фаворитом цього протистояння букмекери вважають ПСЖ. Ставки на перемогу "Марселя" приймають з коефіцієнтом 3,25. Успіх гостей оцінюється в 2,21. А нічийний результат поєдинку - 3,60.

Зробити ставку на те, що в цій грі заб'ють обидві команди, можна з коефіцієнтом 1,60. Гол команди Руслана Малиновського оцінюють в 1,32, а на те, що заб'є паризький клуб, можна поставити за 1,21.

На вихід ПСЖ в 1/4 фіналу Кубка Франції приймаються ставки з коефіцієнтом 1,67. Коефіцієнт на підсумковий тріумф "Марселя" - 2,30.

Найбільш вірогідним результатом матчу в основний час букмекери вважають нічию з рахунком 1:1. Коефіцієнт - 7,30.

Марсель - ПСЖ: трансляція

В Україні матч 1/8 фіналу Кубка Франції з футболу між командами "Марсель" і ПСЖ в прямому ефірі покаже YouTube-канал "Футбол 2.0".

Стартовий свисток пролунає о 22:10 за київським часом.

Нагадаємо, свій попередній матч "Марсель" грав проти "Ніцци" в рамках чемпіонату Франції. У цьому матчі українець Руслан Малиновський забив дебютний гол за французький клуб, однак "провансальці" зазнали поразки з рахунком 1:3.

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