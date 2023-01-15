Український півзахисник дебютував в основному складі "Марселя" в Лізі 1.

У суботу, 14 січня, в рамках 19-го туру чемпіонату Франції "Марсель" грав проти "Лор'яна".

Матч проходив на стадіоні "Велодром" і завершився перемогою "провансальців" з рахунком 3:1.

Першими вперед у цій зустрічі вийшли футболісти "Лор'яна" - на 29-й хвилині гри Моффі забив у ворота Лопеса. Господарям поля вдалося зрівняти рахунок на табло через 10 хвилин - голом відзначився Колашинац.

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У другому таймі голи Жордана Верету і Алексіса Санчеса забезпечили "Марселю" перемогу.

"Марсель" - "Лор'ян" - 3:1

Голи: Колашинац, 39, Верету, 53, Санчес, 59 - Моффі, 28

Огляд матчу:

Український півзахисник Руслан Малиновський, який перебрався в "Марсель " з"Аталанти", вийшов на цей матч у стартовому складі "провансальців" і провів на полі більшу частину матчу. На 66-й хвилині замість нього вийшов Дімітрі Пайє.

Результативними діями українець не відзначився. Відзначимо, що це вже другий матч Руслана за "Марсель". Дебютував Малиновський у новому клубі у матчі 18-го туру Ліги 1 проти "Труа", вийшовши на заміну на 67-й хвилині.

Додамо, що після 19-ти зіграних турів "Марсель" йде на третій позиції в турнірній таблиці першості Франції. В активі "провансальців" 42 набраних очки.

У наступному турі "Марсель" зіграє проти "Монако" на своєму полі. Гра відбудеться 28 січня.

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