Головний тренер "Марселя" Ігор Тудор прокоментував перехід до його команди гравця збірної України Руслана Малиновського.
Хорватський фахівець високо оцінив навички українця, зазначивши, що французький клуб хотів підписати 29-річного півзахисника ще минулого літа.
"Ми хотіли підписати Малиновського минулого літа. Це була наша мета - ми її досягли. Руслан добре грає на заключних 30 метрах поля, добре читає гру, має відмінний удар. Мені подобається, як він розуміє футбол", - наводить слова Тудора видання Goal.
Також трансфер Руслана Малиновського прокоментував голкіпер "Марселя" Пау Лопес.
"Я грав проти Малиновського в Італії. Він - дуже сильний футболіст, відмінно б'є по воротах. Він може допомогти нам за нашим стилем гри. Дуже якісний гравець, багато переміщається по полю. Це піде нам на користь", - сказав Лопес.
Руслан Малиновський перебрався в "Марсель" з "Аталанти" на правах оренди до кінця сезону. Французький клуб буде зобов'язаний викупити контракт українця, якщо не вилетить з Ліги 1.
За інформацією ЗМІ, сума трансферу Малиновського в "Марсель" складе 10 мільйонів євро. Ще 3 мільйони євро "Аталанта" отримає в якості бонусів.
У "Марселі" Малиновський гратиме під звичним для себе номером "18".