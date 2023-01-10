Наставник французького клубу задоволений придбанням українського футболіста.

Головний тренер "Марселя" Ігор Тудор прокоментував перехід до його команди гравця збірної України Руслана Малиновського.

Хорватський фахівець високо оцінив навички українця, зазначивши, що французький клуб хотів підписати 29-річного півзахисника ще минулого літа.

"Ми хотіли підписати Малиновського минулого літа. Це була наша мета - ми її досягли. Руслан добре грає на заключних 30 метрах поля, добре читає гру, має відмінний удар. Мені подобається, як він розуміє футбол", - наводить слова Тудора видання Goal.

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Також трансфер Руслана Малиновського прокоментував голкіпер "Марселя" Пау Лопес.

"Я грав проти Малиновського в Італії. Він - дуже сильний футболіст, відмінно б'є по воротах. Він може допомогти нам за нашим стилем гри. Дуже якісний гравець, багато переміщається по полю. Це піде нам на користь", - сказав Лопес.

Руслан Малиновський перебрався в "Марсель" з "Аталанти" на правах оренди до кінця сезону. Французький клуб буде зобов'язаний викупити контракт українця, якщо не вилетить з Ліги 1.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу Малиновського в "Марсель" складе 10 мільйонів євро. Ще 3 мільйони євро "Аталанта" отримає в якості бонусів.

У "Марселі" Малиновський гратиме під звичним для себе номером "18".

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