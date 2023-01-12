Український півзахисник допоміг своїй новій команді здобути перемогу в грі з "Труа".

У середу, 11 січня, в рамках 18 туру чемпіонату Франції з футболу "Марсель" грав проти "Труа".

У цьому поєдинку у складі "провансальців" дебютував український півзахисник Руслан Малиновський, який напередодні перейшов до команди з "Аталанти".

29-річний хавбек збірної України вийшов на заміну на 67-й хвилині зустрічі і практично відразу заробив попередження за грубе порушення правил.

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Після гри Руслан Малиновський прокоментував свій перший матч за нову команду. За словами українця, дебют приніс йому змішані емоції.

"Я щасливий, що зіграв свої перші хвилини і пережив свій успіх з "Марселем". Думаю, що це тільки початок. Мені ще треба працювати, але я розчарований цією жовтою карткою, тому що там не було фолу. Я намагався допомогти команді. Ми вигравали 2:0 і повинні були зберегти результат.

Я намагався захищатися і допомогти своїм партнерам. У кожному матчі я повинен проявляти себе якнайкраще, дивитися, що я зробив неправильно, працювати на команду. Я відчуваю себе добре. В Італії ми важко працювали на зборах. Фізичний стан не буде проблемою для мене", - сказав Малиновський.

"Марсель" здобув перемогу в грі проти "Труа" з рахунком 2:0. Голами у складі "провансальців" відзначилися Шансель Мбемба і Жордан Верету.

Огляд матчу "Труа" - "Марсель":

Після 18-ти зіграних турів "Марсель" йде на третій позиції в турнірній таблиці Ліги 1. В активі команди Руслана Малиновського 39 набраних очок.

У наступному турі чемпіонату Франції "Марсель" зіграє проти "Лор'яна". Гра запланована на 14 січня.

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