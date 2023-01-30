У неділю, 29 січня, відбувся поєдинок 20-го туру французької Ліги 1, в якому ПСЖ грав проти "Реймса".
Гра проходила на стадіоні "Парк де Пренс" в Парижі і завершився внічию з рахунком 1:1.
Рахунок у грі відкрили футболісти ПСЖ - на старті другого тайму красивий гол забив Неймар. Після заблокованого удару Ліонеля Мессі м'яч опинився у форварда збірної Бразилії, який обіграв голкіпера і забив гол.
На 59-й хвилині зустрічі парижани залишилися в меншості - пряму червону картку отримав хавбек Марко Верратті.
У кінцівці зустрічі футболісти "Реймса" зуміли вирвати нічию - на 90+6-й хвилині гол забив Фоларін Балогун.
ПСЖ - "Реймс" - 1:1
Голи: Неймар, 51 - Балогун, 90+6
ПСЖ: Доннарумма, Хакімі, Маркіньос, Рамос, Бернат, Солер (Данілу, 63), Вітінья (Верратті, 46), Руїс (Санчеш, 68), Мессі, Мбаппе, Неймар (Заїр-Емері, 85)
"Реймс": Діуф, Фокет, Агбаду, Абдельхамід, де Смет, Мунеці (Думбія, 75), Матусіва, Іто (ван Берген, 83), Каюсте (Лопі, 83), Фліпс (Зенелі, 75), Балогун
Попередження: Маркіньос, Доннарумма - Іто
Вилучення: Верратті (пряма червона)
Огляд матчу:
За 20 зіграних турів ПСЖ набрав 48 очок і продовжує очолювати турнірну таблицю першості. Найближчий переслідувач парижан, "Ланс", відстає на три очки. На третій позиції з 43 балами йде "Марсель", кольори якого захищає український півзахисник Руслан Малиновський.
"Реймс" заробив 26 балів і займає 11-у позицію в турнірній таблиці французької першості.
У наступному турі Ліги 1 ПСЖ зіграє проти "Монпельє" на виїзді. Матч відбудеться 1 лютого.