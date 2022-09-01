Неймар демонструє приголомшливу форму в новому сезоні.

У середу, 31 серпня, в рамках п'ятого туру чемпіонату Франції з футболу ПСЖ На виїзді грав проти "Тулузи". Перемогу в грі з рахунком 3:0 здобули гості.

Перший гол ПСЖ у ворота "Тулузи" забив зірковий бразильський форвард Неймар, який відзначився на 37-й хвилині.

Завдяки цьому взяття воріт Неймар побив рекорд Ліонеля Мессі і Кріштіану Роналду по участі в забитих поспіль голах за клуб і збірну. Бразилець забивав або асистував у 16-ти матчах поспіль за клуб або збірну. При підрахунку також враховувалися його голи і результативні передачі за Бразилію в матчах з Південною Кореєю і Японією.

Відео дня

Неймар у відмінній формі на старті сезону: він вже записав до свого активу 9 голів і 6 результативних передач за перші 6 матчів.

Ще два голи у ворота "Тулузи" забили Кіліан Мбаппе і Хуан Бернат.

"Тулуза" - ПСЖ - 0:3

Голи: Неймар, 37, Мбаппе, 50, Бернат, 90

Огляд матчу:

Після п'яти турів ПСЖ очолює турнірну таблицю чемпіонату Франції, набравши 13 очок.

Неймар виступає за ПСЖ з 2017 року. Контрактна угода гравця з клубом розрахована до 2025 року.

Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста в € 75 млн.

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