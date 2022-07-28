У справі про корупцію замішані також два колишніх президенти "Барселони".

Зірковий нападник збірної Бразилії та французького ПСЖ Неймар може опинитися за ґратами. Футболіст звинувачується в корупції.

Як повідомляє видання El Pais, судовий процес проти 30-річного бразильця і ще п'ятьох осіб має розпочатися 17 жовтня в Барселоні. Всього планується 7 засідань у цій справі до 31 жовтня, Неймар дасть усні свідчення.

Джерело зазначає, що звинувачення просить для Неймара два роки в'язниці.

Крім бразильського нападника, судові позови подані проти двох колишніх президентів "Барселони" - Сандро Роселя і Хосепа Бартомеу.

Судовий позов подала бразильська компанія DIS, яка володіла 40% прав на Неймара до того, як він перейшов з "Сантоса" в "Барселону". Компанія вимагає 150 мільйонів євро компенсації, так як вважає, що стала жертвою обману, придуманого "Барселоною", а також Неймаром і його найближчим оточенням.

На думку DIS і прокуратури, в 2011 році Неймар і його батько підписали два фіктивних контракти з "Барселоною".

Прокуратура вимагає для Неймара два роки в'язниці і штраф у розмірі десяти мільйонів євро. DIS наполягають на більш суворому покаранні - 5 років в'язниці і 5 років заборони грати у футбол. Що стосується батьків Неймара, то прокуратура просить два роки в'язниці для батька футболіста і один для матері. Вимоги DIS - 5 років кожному.

Роселю загрожує 5 років в'язниці, хоча DIS просить 8. Прокуратура вважає, що доказів провини Бартомеу немає, проте компанія вимагає і йому 8 років ув'язнення. Від "Барселони" прокуратура вимагає сплатити 8,4 мільйона євро.

Нагадаємо, Неймар перейшов з бразильського "Сантоса" в " Барселону" в 2013 році. Каталонський гранд заплатив за трансфер форварда 50 мільйонів євро.

За "Барселону" Неймар зіграв 186 матчів, в яких забив 105 голів і віддав 76 результативних передач. Після чого перебрався до ПСЖ, у складі якого виступає зараз.

Неймар: кар'єра в ПСЖ

Неймар є найдорожчим футболістом в історії. У 2017 році він перейшов з "Барселони" в ПСЖ за 222 мільйони євро.

У 2021 році Неймар продовжив контракт з ПСЖ до кінця сезону-2024/2025. За час свого перебування в клубі він зіграв менше 50% можливого ігрового часу.

Форвард чотири рази виграв з ПСЖ чемпіонат Франції і тричі Кубок Франції, два рази - Суперкубок Франції і один раз - Кубок французької ліги. У сезоні 2019-2020 Неймар і парижани дійшли до фіналу Ліги чемпіонів, де поступилися "Баварії".

У сезоні-2021/2022 футболіст провів 28 матчів за ПСЖ у всіх турнірах, в яких забив 13 голів і віддав вісім гольових передач. Сумарно за ПСЖ Неймар зіграв 144 матчі, в яких забив 100 голів і віддав 60 гольових передач.

У складі збірної Бразилії Неймар зіграв 119 матчів і забив 74 голи.

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