Знаменитий нападник збірної Бразилії Неймар найближчим часом може покинути ПСЖ.
За інформацією видання RMC, чемпіони Франції вже повідомили бразильському футболісту, що не розраховують на нього в наступному сезоні.
Французький клуб планує перебудувати команду і не бачить в ній 30-річного бразильця. Крім того, за даними журналістів, на партнера скаржився Кіліан Мбаппе.
Французу не подобається, що Неймар недисциплінований на тренуваннях, останні роки має два-три зайвих кілограми ваги і погано проводить відновлення після ігор.
Вся проблема для ПСЖ полягає в довгостроковому і дорогому контракті бразильця. Парижани навіть готові відпустити гравця в оренду, самостійно виплачуючи йому всю зарплату.
Раніше Sky Sports повідомляв про інтерес до Неймара з боку "Челсі", а RMC пов'язував бразильця з "Манчестер Юнайтед". Також ЗМІ стало відомо про конфлікт Неймара з президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаїфі.
Неймар: кар'єра в ПСЖ
- Неймар є найдорожчим футболістом в історії. У 2017 році він перейшов з "Барселони" в ПСЖ за 222 мільйони євро.
- У 2021 році Неймар продовжив контракт з ПСЖ до кінця сезону-2024/2025. За час свого перебування в клубі він зіграв менше 50% можливого ігрового часу.
- Форвард чотири рази виграв з ПСЖ чемпіонат Франції і тричі Кубок Франції, два рази - Суперкубок Франції і один раз - Кубок французької ліги. У сезоні 2019-2020 Неймар і парижани дійшли до фіналу Ліги чемпіонів, де поступилися "Баварії".
- У сезоні-2021/2022 футболіст провів 28 матчів за ПСЖ у всіх турнірах, в яких забив 13 голів і віддав вісім гольових передач. Сумарно за ПСЖ Неймар зіграв 144 матчі, в яких забив 100 голів і віддав 60 гольових передач.
- У складі збірної Бразилії Неймар зіграв 119 матчів і забив 74 голи.