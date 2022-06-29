Неймар потрапив у немилість керівництва французького гранда.

Знаменитий нападник збірної Бразилії Неймар найближчим часом може покинути ПСЖ.

За інформацією видання RMC, чемпіони Франції вже повідомили бразильському футболісту, що не розраховують на нього в наступному сезоні.

Французький клуб планує перебудувати команду і не бачить в ній 30-річного бразильця. Крім того, за даними журналістів, на партнера скаржився Кіліан Мбаппе.

Французу не подобається, що Неймар недисциплінований на тренуваннях, останні роки має два-три зайвих кілограми ваги і погано проводить відновлення після ігор.

Вся проблема для ПСЖ полягає в довгостроковому і дорогому контракті бразильця. Парижани навіть готові відпустити гравця в оренду, самостійно виплачуючи йому всю зарплату.

Раніше Sky Sports повідомляв про інтерес до Неймара з боку "Челсі", а RMC пов'язував бразильця з "Манчестер Юнайтед". Також ЗМІ стало відомо про конфлікт Неймара з президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаїфі.

Неймар: кар'єра в ПСЖ