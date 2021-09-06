З'явилися цікаві деталі контракту бразильського нападника з французьким топ-клубом.

Лідер збірної Бразилії та французького "Парі Сен-Жермен" Неймар заробляє гонорари за свою поведінку поза футбольним полем.

Гравець та ПСЖ прописали в контракті пункт про спеціальні преміальні за "ввічливість, пунктуальність, дружелюбність, відкритість до фанатів та заборону на публічну критику тактики команди".

Про це повідомляє авторитетне іспанське видання Marca.

Неймар зобов'язаний вітати уболівальників перед кожною грою та прощатися з ними після матчів. Бразильцю заборонено розповсюджувати негатив про клуб, його персонал і шанувальників.

За версією джерела, щомісячно на рахунок Неймара падає солідний грошовий бонус у розмірі 541 680 євро. Отож, за рік 29-річний нападник заробляє згідно з цим пунктом в контракті близько 6,5 мільйона євро. Загалом річна зарплата Неймара складає 30 мільйонів євро (після вирахування податків). Також передбачені окремі бонуси за успіх в Лізі чемпіонів.

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Неймар: кар'єра в ПСЖ

Неймар є найдорожчим футболістом в історії. У 2017 році він перейшов з "Барселони" в ПСЖ за 222 мільйони євро.

Він тричі виграв з ПСЖ чемпіонат Франції і Кубок Франції, два рази - Суперкубок Франції і один раз - Кубок французької ліги. У сезоні 2019-2020 Неймар і парижани дійшли до фіналу Ліги чемпіонів, де поступилися "Баварії".

У сезоні 2020-2021 Неймар забив 18 голів і віддав 8 асистів у 34 матчах за ПСЖ у всіх турнірах.

Автор: Артем Будрін