ПСЖ дуже потужно стартував у новому сезоні чемпіонату Франції.

У неділю, 21 серпня, в рамках 3-го туру французької Ліги 1 проходила зустріч "Лілля" і ПСЖ. Поєдинок завершився принизливою поразкою господарів поля.

Перший гол парижани забили вже на дев'ятій секунді матчу - відзначився Кіліан Мбаппе з передачі Ліонеля Мессі. Цей гол став найшвидшим у чемпіонаті Франції з часів початку ведення статистики Opta (з сезону 2006/2007). На 28-й хвилині відзначився вже сам аргентинець - асистував йому Нуну Мендеш. Через 11 хвилин Ашраф Хакімі зумів довести рахунок до розгромного. Потім два голи забив нападник Неймар - спочатку на 44-й хвилині, а потім на 52-й.

На 54-й "Лілль" зумів забити свій перший м'яч зусиллями Жонатана Бамба, але через 12 хвилин Мбаппе з ассиста Неймара забив свій другий м'яч у зустрічі, а на 86-й хвилині оформив хет-трик, встановивши підсумковий рахунок матчу.

"Лілль" - ПСЖ - 1:7

Голи: Бамба 54 - Мбаппе 1, 66, 87, Мессі 27, Хакімі 39, Неймар 43, 52

"Ліль": Жардім, Ісмаїлі, Алессандро (Джало, 71), Фонте, Діакіте, Гомес, Андре (Мартін, 59), Бамба, Язиджі (Жегрова, 58), Гудмундссон ( Віржініус, 59), Девід

ПСЖ: Доннарумма, Кімпембе, Маркіньос, Рамос (Данілу, 81), Мендеш (Бернат, 63), Вітінья (Паредес, 84), Верратті (Саншеш, 63), Хакімі (Мукіеле, 81), Мессі, Неймар, Мбаппе

Попередження: Андре 39, Девід 83 - Рамос 34

Огляд матчу:

Відзначимо, що "Лілль" очолює колишній тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека. Під керівництвом португальця "Лілль" набрав чотири очки в трьох стартових турах і займає 12-е місце в турнірній таблиці. Через тиждень команда Фонсеки зіграє з "Аяччо".

ПСЖ набрав дев'ять очок після перших трьох турів чемпіонату і одноосібно очолив турнірну таблицю. У наступному турі команда зустрінеться з "Монако". Додамо, що ПСЖ в третьому матчі поспіль в Лізі 1 забиває 5 або більше голів.

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