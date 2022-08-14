ПСЖ у другому турі поспіль забиває п'ять м'ячів у ворота суперника.

У суботу, 13 серпня, в матчі 2-го туру французької Ліги 1 ПСЖ на стадіоні "Парк де Пренс" приймав "Монпельє". Матч завершився перемогою парижан з рахунком 5:2.

На 24-й хвилині французький нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе не реалізував пенальті. Через 15 хвилин після цього автогол оформив малійський захисник гостей Фалайе Сако.

На 43-й хвилині Неймар реалізував одинадцятиметровий і подвоїв перевагу парижан. Потім бразилець знову відзначився голом - це сталося на 53-й хвилині.

"Монпельє" вдалося відіграти один м'яч - на 58-й хвилині забив туніський форвард Вазбі Хазрі. Через 11 хвилин все ж вдалося відзначитися Кіліану Мбаппе і він зробив рахунок у грі 4:1. На 88-й хвилині з передачі португальця Нуну Мендеша відзначився його співвітчизник, новачок ПСЖ Ренату Саншеш. У компенсований до другого тайму час "Монпельє" вдалося скоротити різницю в рахунку - з передачі Халіла Файада забив захисник Енцо Чато.

ПСЖ - "Монпельє" - 5:2

Голи: Сако, 39 (аг), Неймар, 43 (пен.), 51, Мбаппе, 69, Саншеш, 87 - Хазрі, 58, Тчато, 90+1

ПСЖ: Доннарумма, Хакімі (Мукіеле, 86), Рамос, Маркіньос, Кімпембе, Мендеш, Верратті (Саншеш, 86), Вітінья (Паредес, 70), Мессі, Неймар (Екітік, 90), Мбаппе (Сарабіа, 86)

"Монпельє": Омлін, Мауасса (Суке, 70), Тчато, Сако, Коцца, Сен-Люс, Саванье (Файяд, 86), Феррі, Шотар (Леруа, 86), Хазрі (Жермен, 78), Ваї (Сако, 79)

Попередження: Кімпембе, Вітінья - Ваї

Огляд матчу:

В рамках першого туру чемпіонату Франції ПСЖ з рахунком 5:0 обіграв "Клермон", а "Монпельє" з рахунком 3:2 здолав "Труа".

Нагадаємо, в міжсезоння в паризькому клубі змінився головний тренер. Команду покинув Маурісіо Почеттіно, а змінив його французький фахівець Крістоф Галтьє.

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