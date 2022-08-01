Голи Неймара, Мессі та Серхіо Рамоса принесли ПСЖ перший трофей в новому сезоні.

У неділю, 31 липня, в Тель-Авіві (Ізраїль) на стадіоні "Блюмфільд" завершився матч за Суперкубок Франції. За перший трофей сезону боролися ПСЖ і "Нант". Зустріч закінчилася розгромною перемогою парижан з рахунком 4:0.

Перший забитий м'яч за парижан в даній зустрічі забив Ліонель Мессі. Аргентинець витончено обійшов голкіпера і пробив у порожні ворота.

Під завісу першого тайму Неймар подвоїв рахунок, реалізувавши штрафний удар точно у верхній кут воріт.

У другій половині зустрічі Серхіо Рамос знущально забив гол п'ятою, а встановив вирішальний рахунок у матчі Неймар. Бразилець забив з пенальті.

ПСЖ - Нант - 4:0

Голи: Мессі, 22, Неймар, 45+5, 82, Рамос, 57

ПСЖ: Доннарумма, Хакімі (Мукіеле, 78), Рамос, Маркіньос, Кімпембе, Мендеш (Бернат, 68), Верратті (Паредес, 78), Вітінья (Данілу Перейра, 68), Сарабіа (Калімуендо, 84), Мессі, Неймар

"Нант": Лафон, Паллуа, Кастеллетто, Жиротто, Аппіа (Фабіо, 78), Сіссоко, Чірівелья (Мохамед, 64), Блас, Коко (Мутуссамі, 64), Саймон, Гессан (Коршья, 78)

Попередження: Вітінья, Мутуссамі

Видалення: Кастеллетт

Огляд матчу:

Варто відзначити, що цей трофей став 41-м в кар'єрі для аргентинського форварда ПСЖ Ліонеля Мессі.

Раніше Мессі у складі "Барселони" десять разів ставав чемпіоном, чотири рази перемагав у Лізі чемпіонів, вісім разів ставав володарем Суперкубка Іспанії, сім разів - Кубка країни, а також по три рази вигравав Клубний чемпіонат світу і Суперкубок Європи. З ПСЖ він також перемагав у чемпіонаті Франції. У складі збірної Аргентини нападник завойовував Кубок Америки, перемагав на Олімпіаді, виграв молодіжний чемпіонат світу і фінал.

На даний момент найтитулованішим футболістом є бразилець Дані Алвес, на рахунку якого 46 завойованих трофеїв.

Нагадаємо, в міжсезоння в паризькому клубі змінився головний тренер. Команду покинув Маурісіо Почеттіно, а змінив його французький фахівець Крістоф Галтьє.

Матч за Суперкубок традиційно відкриває сезон у Франції.

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