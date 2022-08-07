Ліонель Мессі забив два голи і віддав гольову передачу в грі з "Клермоном".

В рамках першого туру французької ліги 1 ПСЖ зустрічався на виїзді з "Клермоном". Матч завершився впевненою перемогою гостей з рахунком 5:0.

На початку зустрічі ПСЖ майже відразу вийшов вперед - на дев'ятій хвилині відзначився бразильський нападник Неймар. На 26-й хвилині гості зміцнили перевагу точним ударом Ашрафа Хакімі, а на 38-й зусиллями Маркіньоса довели рахунок першого тайму до розгромного - 3:0.

У другому таймі, під завісу зустрічі, дублем відзначився Ліонель Мессі. Переможну крапку він поставив ефектним ударом через себе. Гол вийшов настільки красивим, що після цього вболівальники "Клермона" стали скандувати ім'я аргентинського нападника.

Клермон - ПСЖ - 0: 5

Голи: Неймар, 9, Хакімі, 26, Маркіньос, 38, Мессі, 80, 86

"Клермон": Діав, Сейду, Ожьє, Ветеска, Нето, Гоналон (Байє, 85), Рашані (Кауї, 82), Гастьєн, Андріч, Аллевіна (Доссу, 73), Сарачевіч (Маньєн, 73)

ПСЖ: Доннарумма, Хакімі, Рамос (Мукіеле, 67), Маркіньос, Кімпембе, Мендеш (Бернат, 78), Верратті (Заїр-Емері, 82), Вітінья (Паредес, 67), Сарабіа (Екітік, 78), Мессі, Неймар

Попередження: Вітінья, Аллевіна, Гоналон

Відео голу Мессі:

Огляд матчу:

Наступний матч ПСЖ проведе вдома з "Монпельє". Зустріч відбудеться 13 серпня, стартовий свисток арбітра пролунає о 22:00 за київським часом. "Клермон" 14 серпня зустрінеться з "Реймсом".

Нагадаємо, в міжсезоння в паризькому клубі змінився головний тренер. Команду покинув Маурісіо Почеттіно, а змінив його французький фахівець Крістоф Галтьє.

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