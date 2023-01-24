ПСЖ в наступному раунді Кубка Франції зіграє проти "Марселя" Руслана Малиновського.

У понеділок, 23 січня, відбувся матч 1/16 фіналу Кубка Франції, в якому клуб шостого за значимістю дивізіону країни "Пеї-де-Кассель" приймав ПСЖ.

Поєдинок проходив на стадіоні "Боллар-Делеліс" в Касселі і завершився нищівною перемогою парижан.

Головним героєм матчу став форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе. Він зробив пента-трик, забивши на 29-й, 34-й, 40-й, 56-й і 79-й хвилинах, а також віддав результативну передачу на Неймара. Ще один м'яч ПСЖ забив Карлос Солер.

"Пеї-де-Кассель" - ПСЖ - 0:7

Голи: Мбаппе, 29, 34, 40, 56, 79, Неймар, 34, Соллер, 64

Огляд матчу:

Варто відзначити, що пента-трик в цій грі дозволив Кіліану Мбаппе увійти в історію ПСЖ. 24-річний нападник став першим футболістом, який забив за паризький клуб п'ять м'ячів в одній грі.

Крім того, це перший випадок в кар'єрі Мбаппе з п'ятьма забитими м'ячами в одному матчі, максимум Кіліан оформляв покер.

В 1/8 фіналу Кубка Франції ПСЖ зіграє проти "Марселя", кольори якого захищає українець Руслан Малиновський.

Нагадаємо, чинним володарем Кубка Франції є "Нант", який у фіналі минулого розіграшу з переграв "Ніццу".

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