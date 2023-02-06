Дебютний гол Руслана не врятував "Марсель" від поразки.

У матчі 22-го туру французької Ліги 1 "Марсель" на своєму полі програв "Ніцці" з рахунком 1:3. Український хавбек Руслан Малиновський забив свій перший гол за провансальців.

На 46-й хвилині Малиновський з'явився на полі, замінивши Олівейру. На 60-й хвилині екс-півзахисник італійської "Аталанти" потужним гарматним ударом вразив ворота "Ніцци". Таким чином, Руслан забив дебютний гол за "Марсель".

29-річний українець отримав від авторитетного порталу WhoScored оцінку 7,2. Це найвищий бал серед представників "Марселя".

Відео дня

Марсель – Ніцца – 1:3

Голи: Малиновський, 60 – Діоп, 38, Лаборд, 44, Браїмі, 85

Додамо, що "Марсель" посідає другу сходинку в чемпіонаті Франції. У них 46 очок після 22 турів. У ПСЖ після аналогічної кількості поєдинків 54 очки та перше місце.

У наступному турі Ліги 1 "Марсель" зіграє проти "Клермона". Матч відбудеться 11 лютого. 8 лютого провансальці проведуть поєдинок 1/8 фіналу Кубка Франції проти ПСЖ.

Дебютний гол Малиновського

Руслан Малиновський: останні новини

Руслан Малиновський перейшов в "Марсель" з "Аталанти" під час останнього зимового трансферного вікна. Французький клуб орендував українського півзахисника з обов'язковим правом викупу. Влітку французи заплатять за українця 10 мільйонів євро. Ще 3 мільйони передбачені бонусами.

Нагадаємо, що нещодавно Малиновський потрапив у скандал. Він обіймався з російським футболістом Олександром Головіним.