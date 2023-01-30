Руслан Малиновський вважає, що не гідний хейту, який отримав у соцмережах.

У суботу, 28 січня, відбувся поєдинок 20-го туру чемпіонату Франції з футболу, в якому "Марсель" українця Руслана Малиновського зустрічався з "Монако". Матч завершився внічию з рахунком 1:1.

Півзахисник збірної України вийшов на цю гру в стартовому складі і відіграв практично весь матч. Однак, темою для обговорення раптово стала не гра Руслана.

У мережі з'явилися знімки, на яких український півзахисник "Марселя" обіймається з російським футболістом "Монако" Олександром Головіним.

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Півзахисник збірної України вирішив відреагувати на скандальний інцидент і опублікував пост у своєму Instagram, в якому вибачився за свій вчинок.

"Я хочу вибачитися перед українцями за відповідь на жест гравця "Монако". Я розумію, що краще б я його обійшов стороною, але так сталося, що він підійшов до мене і привітався. Після гри всі гравці потискують один одному руку, і я чисто машинально це зробив.

Я розумію, як це важливо для вас в даний момент, але ті образи і хейт за секундну провину, в порівнянні з тим, що ми робимо для України і українців з початку війни, викликають у мене неприємні почуття і сумніви у вашій щирості, коли ви пишете мені слова підтримки.

В індивідуальному спорті я б навіть не вийшов грати проти російського спортсмена, оскільки я повністю підтримую відсторонення росіян від міжнародних змагань. Слава Україні", - написав Малиновський.

Скандальний епізод прокоментувала також дружина півзахисника "Марселя" Роксана Малиновська.

"По-перше, він не обіймався, а перетнувся з ним на полі після гри, гравець "Монако" просто привітався, Руслан відповів. Нічого такого я не бачу. До того ж, позиція гравця нам стала відома. Це його особиста справа висловлюватися публічно чи ні, нам це байдуже. А ось Ваша реакція нас дивує. Руслан з першого дня війни прославляє Україну в Європі, один з небагатьох!!! Також ми збираємо величезні кошти на допомогу нашому народу. Напрошується висновок, що Ви зрадник. Справжні вболівальники ніколи не будуть так говорити. Всі, хто будуть обмовляти, будуть ображати, просто будуть йти в чорний список. Я нікому не дозволю його дискредитувати", - написала Роксана.

Нагадаємо, Руслан Малиновський перейшов в "Марсель" з "Аталанти". Французький клуб орендував українського півзахисника з обов'язковим правом викупу. Влітку французи заплатять за українця 10 мільйонів євро. Ще 3 мільйони передбачені бонусами.

За "Марсель" Малиновський вже зіграв чотири матчі, результативними діями не відрізнявся.

Після 20 зіграних турів "Марсель" з 43 очками йде на третій позиції в турнірній таблиці чемпіонату Франції.

У наступному турі Ліги 1 "Марсель" зіграє проти "Нанта". Матч відбудеться 1 лютого.

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