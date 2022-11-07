Жереб звів в 1/8 фіналу фіналістів минулого сезону - "Реал" і "Ліверпуль".

У понеділок, 7 листопада, в швейцарському Ньоні відбулася процедура жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

На цій стадії боротьбу за трофей продовжують 16 команд. Перед жеребкуванням вони були розділені на сіяних (які виграли свої групи) і несіяних (посіли другі місця).

Сіяні команди другі матчі проведуть на своєму полі.

Відео дня

Згідно з регламентом, в 1/8 фіналу не могли перетнутися команди з однієї футбольної асоціації, а також команди, що грали в одній групі.

Зауважимо, що за підсумками групового етапу в плей-офф вийшли по чотири представники Англії та Німеччини, три команди з Італії, дві з Португалії, по одній з Іспанії, Бельгії та Франції.

Представляє Вашій увазі результати жеребкування плей-офф Ліги чемпіонів.

Пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"РБ Лейпциг" - "Манчестер Сіті"

"Брюгге" - "Бенфіка"

"Ліверпуль" - "Реал"

"Мілан" - "Тоттенхем"

"Айнтрахт" - "Наполі"

"Борусія" Д - "Челсі"

"Інтер" - "Порту"

"ПСЖ" - "Баварія"

Додамо, що перші матчі заплановані на 14/15 і 21/22 лютого. Матчі-відповіді відбудуться 7/8 і 14/15 березня.

Чинним переможцем Ліги чемпіонів є мадридський "Реал".

Нагадаємо, єдиним представником України в груповому раунді був донецький "Шахтар". "Гірники" посіли третє місце в групі з "Реалом", "Лейпцигом" і "Селтіком" і вийшли в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Вас також можуть зацікавити новини: