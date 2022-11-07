У понеділок, 7 листопада, в швейцарському Ньоні відбулася процедура жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.
На цій стадії боротьбу за трофей продовжують 16 команд. Перед жеребкуванням вони були розділені на сіяних (які виграли свої групи) і несіяних (посіли другі місця).
Сіяні команди другі матчі проведуть на своєму полі.
Згідно з регламентом, в 1/8 фіналу не могли перетнутися команди з однієї футбольної асоціації, а також команди, що грали в одній групі.
Зауважимо, що за підсумками групового етапу в плей-офф вийшли по чотири представники Англії та Німеччини, три команди з Італії, дві з Португалії, по одній з Іспанії, Бельгії та Франції.
Представляє Вашій увазі результати жеребкування плей-офф Ліги чемпіонів.
Пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
- "РБ Лейпциг" - "Манчестер Сіті"
- "Брюгге" - "Бенфіка"
- "Ліверпуль" - "Реал"
- "Мілан" - "Тоттенхем"
- "Айнтрахт" - "Наполі"
- "Борусія" Д - "Челсі"
- "Інтер" - "Порту"
- "ПСЖ" - "Баварія"
Додамо, що перші матчі заплановані на 14/15 і 21/22 лютого. Матчі-відповіді відбудуться 7/8 і 14/15 березня.
Чинним переможцем Ліги чемпіонів є мадридський "Реал".
Нагадаємо, єдиним представником України в груповому раунді був донецький "Шахтар". "Гірники" посіли третє місце в групі з "Реалом", "Лейпцигом" і "Селтіком" і вийшли в 1/16 фіналу Ліги Європи.