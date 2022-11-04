Напередодні завершилися групові етапи всіх трьох єврокубкових турнірів, в яких участь брали три українські клуби.
Донецький "Шахтар" виступав у груповому раунді Ліги чемпіонів у квартеті F з мадридським "Реалом", німецьким "РБ Лейпциг" і шотландським "Селтіком".
До останнього туру "гірники" зберігали шанси пробитися в плей-офф Ліги чемпіонів, проте в заключному турі поступилися з розгромним рахунком "Лейпцигу" (0:4).
За підсумками групового раунду ЛЧ донецький "Шахтар" посів третє місце у своїй групі, набравши 6 очок і вийшов в 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.
Представляємо вашій увазі список потенційних суперників "гірників" в плей-офф ЛЄ.
Потенційні суперники "Шахтаря" в плей-офф Ліги Європи:
- ПСВ (Нідерланди)
- "Манчестер Юнайтед" (Англія)
- "Мідтьюлланд" (Данія)
- "Нант" (Франція)
- "Монако" (Франція)
- "Ренн" (Франція)
- "Рома" (Італія)
- "Уніон Берлін" (Німеччина)
Найважчими опонентами з цього списку, безсумнівно, є "Манчестер Юнайтед" і "Рома". Не варто скидати з рахунків і німецький "Уніон Берлін", що став відкриттям цього сезону в Бундеслізі. Після 12-ти турів "Уніон Берлін" утримує лідерство в чемпіонаті Німеччини, випереджаючи "Баварію".
Додамо, що жеребкування першого раунду плей-офф Ліги Європи відбудеться 7 листопада.
Поєдинки 1/16 фіналу Ліги Європи пройдуть 16 і 23 березня.