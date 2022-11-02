"Шахтар" посів третє місце у своїй групі і продовжить свій єврокубковий шлях у Лізі Європи.

У середу, 2 листопада, в рамках шостого туру групового турніру Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" грав проти "РБ Лейпциг".

Гра проходила у Варшаві і завершилася перемогою німецького клубу з рахунком 4:0.

Рахунок у грі був відкритий вже на 10-й хвилині. Французький форвард "биків" Крістофер Нкунку забив, вдало зігравши на добиванні після удару Тімо Вернера.

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У дебюті другого тайму гравці "Лейпцига" подвоїли свою перевагу. На 50-й хвилині відзначився португальський нападник Андре Сілва. На 62-й хвилині зустрічі Домінік Собослаї відправив третій м'яч у ворота "гірників" і довів рахунок до розгромного. Ще через шість хвилин іспанський півзахисник дані Ольмо забив четвертий м'яч "биків", встановивши фінальний рахунок на табло.

"Шахтар" - "РБ Лейпциг" - 0:4

Голи: Нкунку, 10, Сілва, 50, Собослаї, 62, Ольмо, 68

"Шахтар": Трубін, Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайличенко, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Петряк, Траоре, Мудрик

"РБ Лейпциг": Блазвіх, Сімакан, Орбан, Гвардіол, Раум, Собослаї, Шлягер, Кампль, Вернер, Нкунку, Сілва

Попередження: Михайліченко, Тейлор, Сікан

Огляд матчу:

В іншому матчі цієї групи мадридський "Реал" завдав розгромної поразки шотландському "Селтіку" (5:1).

Таким чином, після 6-ти зіграних турів "Реал" набрав 13 очок і посів перше місце в турнірній таблиці групи F, "РБ Лейпциг" з 12 балами фінішував другим. Саме ці два клуби і зіграють в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Донецький "Шахтар" за 6 зіграних турів заробив 6 очок, посів третє місце і зіграє в плей-офф Ліги Європи.

Шотландський "Селтік" з двома балами фінішував на останній сходинці.

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