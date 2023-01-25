У вівторок, 24 січня, відбувся матч 17-го туру німецької Бундесліги, в якому "Баварія" грала проти "Кельна".
Гра проходила на стадіоні "Альянц Арена" в Мюнхені і сенсаційно завершилася внічию.
Гості несподівано відкрили рахунок у дебюті зустрічі - на 4-й хвилині з передачі Джуліана Шабо відзначився Еллі Скірі.
Зрівняла рахунок у грі "Баварія" в самій кінцівці гри - на 90-й хвилині Йозуа Кімміх забив гол фантастичним ударом з дальньої дистанції, впоратися з яким у воротаря "козлів" Марвіна Швабе шансів не було.
"Баварія" - "Кельн" - 1:1
Голи: Кімміх, 90 - Скірі, 4
"Баварія": Зоммер, Павар, Упамекано, Де Лігт, Девіс (Тель, 82), Кімміх, Горецка (Гравенберх, 46), Сане, Мусіала (Мюллер, 68), Гнабрі (Коман, 46), Чупо-Мотінг
"Кельн": Швабе, Шміц, Сольдо, Шабо, Гектор, Хусейнбашич (Любічіч, 46), Скірі, Майна (Лемперле, 71), Олесен (Мартель, 46), Кайнц (Шиндлер, 57), Тіггес (Зельке, 57)
Попередження: Хусейнбашич
Огляд матчу:
"Кельн" набрав 21 очко і піднявся на 10-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини з футболу. Мюнхенська "Баварія" з 36 балами йде на першому місці. У трійку лідерів входять "РБ Лейпциг" (32) і "Айнтрахт" (30).
У наступному турі Бундесліги "Баварія" зіграє з франкфуртським "Айнтрахтом" 28 січня, а "Кельн" на виїзді проведе матч з "Шальке" 29 січня.