"Баварія" сенсаційно втратила очки в 17-му турі чемпіонату Німеччини, але зберегла за собою лідерство.

У вівторок, 24 січня, відбувся матч 17-го туру німецької Бундесліги, в якому "Баварія" грала проти "Кельна".

Гра проходила на стадіоні "Альянц Арена" в Мюнхені і сенсаційно завершилася внічию.

Гості несподівано відкрили рахунок у дебюті зустрічі - на 4-й хвилині з передачі Джуліана Шабо відзначився Еллі Скірі.

Зрівняла рахунок у грі "Баварія" в самій кінцівці гри - на 90-й хвилині Йозуа Кімміх забив гол фантастичним ударом з дальньої дистанції, впоратися з яким у воротаря "козлів" Марвіна Швабе шансів не було.

"Баварія" - "Кельн" - 1:1

Голи: Кімміх, 90 - Скірі, 4

"Баварія": Зоммер, Павар, Упамекано, Де Лігт, Девіс (Тель, 82), Кімміх, Горецка (Гравенберх, 46), Сане, Мусіала (Мюллер, 68), Гнабрі (Коман, 46), Чупо-Мотінг

"Кельн": Швабе, Шміц, Сольдо, Шабо, Гектор, Хусейнбашич (Любічіч, 46), Скірі, Майна (Лемперле, 71), Олесен (Мартель, 46), Кайнц (Шиндлер, 57), Тіггес (Зельке, 57)

Попередження: Хусейнбашич

Огляд матчу:

"Кельн" набрав 21 очко і піднявся на 10-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини з футболу. Мюнхенська "Баварія" з 36 балами йде на першому місці. У трійку лідерів входять "РБ Лейпциг" (32) і "Айнтрахт" (30).

У наступному турі Бундесліги "Баварія" зіграє з франкфуртським "Айнтрахтом" 28 січня, а "Кельн" на виїзді проведе матч з "Шальке" 29 січня.

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