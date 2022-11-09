У вівторок, 8 листопада, в рамках 14-го туру чемпіонату Німеччини з футболу мюнхенська "Баварія" приймала на своєму полі "Вердер".
Невдало склався цей матч для нападника "Баварії" і збірної Сенегалу Садіо Мане. 30-річний футболіст отримав пошкодження в першому таймі і покинув поле на 20-й хвилині. Замість нього вийшов Лерой Сане.
На жаль, травма футболіста виявилася досить серйозною, повідомляє L'Equipe.
У Мане проблеми з сухожиллям, через які доведеться пропустити не менше декількох тижнів. Відтак, зірковий форвард "Баварії" не зможе зіграти на ЧС-2022.
Зазначимо, що Мане є головним лідером збірної Сенегалу, яка поїде на чемпіонат світу-2022 і зіграє в групі з Катаром, Нідерландами та Еквадором. Дебютну гру на мундіалі сенегальці зіграють вже 21 листопада проти Нідерландів.
У цьому сезоні Садіо зіграв 23 матчі за "Баварію" у всіх турнірах, забив 11 голів і виконав 4 результативні передачі.
В активі Мане 92 матчі і 33 голи за свою національну збірну Сенегалу.
Нагадаємо, Мане посів друге місце в голосуванні за "Золотий м'яч-2022", поступившись лише Каріму Бензема.
У 2022 році Садіо виграв Кубок Африки, дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, вивів Сенегал у фінальну частину ЧС-2022 і перейшов з "Ліверпуля " в "Баварію".
Раніше УНІАН повідомляв, що через травму ЧС-2022 у Катарі пропустить зірковий півзахисник "Ювентуса" і збірної Франції Поль Погба.
ЧС-2022: що потрібно знати про турнір
Фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.
Фінальний матч пройде 18 грудня 2022 року на Національному стадіоні в Лусаїлі, що вміщає 80 тисяч глядачів.
ЧС-2022 - перший, який буде проведено не влітку, а в листопаді-грудні.
Мундіаль в Катарі стане останнім, в якому візьмуть участь 32 команди. Починаючи з 2026 року, турнір буде збирати відразу 48 кращих команд світу.