Садіо Мане завершив свій перехід з "Ліверпуля" в "Баварію".

Футболіст національної збірної Сенегалу Садіо Мане офіційно став гравцем німецької "Баварії".

Про це повідомляє прес-служба мюнхенського клубу.

Контракт з 30-річним вінгером розрахований до літа 2025 року.

Минулого тижня клуби погодили трансфер Мане. "Ліверпуль" отримає за гравця 35 млн фунтів. Також прописані бонуси.

Президент "Баварії" Герберт Хайнер прокоментував підписання Садіо Мане:

"Мане - світова зірка. Його перехід підкреслює привабливість "Баварії" і підвищує престиж всієї Бундесліги. Вболівальники приходять на стадіони, щоб подивитися на таких унікальних футболістів. Здорово, що наша рада директорів на чолі з Олівером Каном і Хасаном Саліхаміджічем змогла підписати такого гравця, як Садіо Мане",- зазначив Хайнер.

Трансфер до "Баварії" прокоментував і сам Садіо Мане:

"Коли агент вперше сказав мені про інтерес з боку "Баварії", я зрадів. Я відразу побачив себе там. Для мене це правильний клуб у потрібний час. Агент сказав, що були й інші запити, але я відразу відчув, що повинен вибрати "Баварію". Мені сподобався спортивний проект цього клубу.

"Баварія" - одна з найбільших команд світу, яка завжди бореться за трофеї. Так що приїхати сюди-хороша ідея і вірне рішення",- сказав Мане.

Додамо, що Садіо вирішив покинути "Ліверпуль" ще після фіналу Ліги чемпіонів, а "Баварія" була головним претендентом на вінгера.

За "червоних" Мане виступав з 2016 року. У минулому сезоні сенегалець провів за "Ліверпуль" 51 матч, в якому забив 23 м'ячі і зробив 5 гольових передач. У сумі Садіо відіграв 269 ігор у футболці англійського клубу і зробив 168 результативних дій (120 голів і 48 результативних передач).

Нагадаємо ,що "Баварія" в це трансферне вікно може втратити свого бомбардира Роберта Левандовскі, який відверто заявив, що хоче покинути мюнхенців. На поляка претендує "Барселона".

"Ліверпуль" у свою чергу на заміну Мане вже підписав конкурента Романа Яремчука з "Бенфіки" - Дарвіна Нуньєса. За уругвайського форварда мерсисайдці заплатили 75 млн євро + 25 млн бонусами.

Садіо Мане: досягнення