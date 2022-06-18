Садіо Мане 21 червня прибуде до Мюнхену для підписання контракту з "Баварією".
Про це повідомляє відомий журналіст-інсайдер Фабріціо Романо.
У вівторок Мане пройде медогляд та поставить свій підпис під трирічною угодою. Чемпіони Німеччини досягли повної узгодженості з "Ліверпулем".
Англійська команда заробить на продажі гарантовано 32 мільйони євро. Ще шість млн вони можуть отримати в якості бонусів.
Зауважимо, що контракт Мане з "Ліверпулем" був чинний до літа 2023-го року. Аналітичний портал Transfermarkt оцінює 30-річного сенегальця в 70 млн євро.
Нагадаємо, що "Баварія" у це трансферне вікно може втратити свого бомбардира Роберта Левандовскі, який відверто заявив, що хоче покинути мюнхенців. На поляка претендує "Барселона".
"Ліверпуль" своєю чергою придбав на заміну Мане конкурента Романа Яремчука з "Бенфіки" - Дарвіна Нуньєса. За уругвайського форварда мерсисайдці заплатили 75 млн євро + 25 млн бонусами.
Садіо Мане: досягнення
- У сезоні 2018/19 Мане виграв "Золоту бутсу" Англійської Прем'єр-ліги.
- В цьому році Садіо привів збірну Сенегалу до тріумфу на Кубку африканських націй.
- Мане разом з "Ліверпулем" перемагав у Лізі чемпіонів одного разу та ще двічі доходив до фіналу елітного турніру.
- У 2019 році Мане посів четверте місце в голосуванні за нагороду "Золотий м'яч". Тоді лише Мессі, ван Дейк і Роналду випередили сенегальця.