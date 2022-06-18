Садіо Мане покидає АПЛ.

Садіо Мане 21 червня прибуде до Мюнхену для підписання контракту з "Баварією".

Про це повідомляє відомий журналіст-інсайдер Фабріціо Романо.

У вівторок Мане пройде медогляд та поставить свій підпис під трирічною угодою. Чемпіони Німеччини досягли повної узгодженості з "Ліверпулем".

Англійська команда заробить на продажі гарантовано 32 мільйони євро. Ще шість млн вони можуть отримати в якості бонусів.

Зауважимо, що контракт Мане з "Ліверпулем" був чинний до літа 2023-го року. Аналітичний портал Transfermarkt оцінює 30-річного сенегальця в 70 млн євро.

Нагадаємо, що "Баварія" у це трансферне вікно може втратити свого бомбардира Роберта Левандовскі, який відверто заявив, що хоче покинути мюнхенців. На поляка претендує "Барселона".

"Ліверпуль" своєю чергою придбав на заміну Мане конкурента Романа Яремчука з "Бенфіки" - Дарвіна Нуньєса. За уругвайського форварда мерсисайдці заплатили 75 млн євро + 25 млн бонусами.

Садіо Мане: досягнення