Садіо Мане / фото REUTERS

Садіо Мане 21 червня прибуде до Мюнхену для підписання контракту з "Баварією".

Про це повідомляє відомий журналіст-інсайдер Фабріціо Романо.

У вівторок Мане пройде медогляд та поставить свій підпис під трирічною угодою. Чемпіони Німеччини досягли повної узгодженості з "Ліверпулем".

Англійська команда заробить на продажі гарантовано 32 мільйони євро. Ще шість млн вони можуть отримати в якості бонусів.

Зауважимо, що контракт Мане з "Ліверпулем" був чинний до літа 2023-го року. Аналітичний портал Transfermarkt оцінює 30-річного сенегальця в 70 млн євро.

Нагадаємо, що "Баварія" у це трансферне вікно може втратити свого бомбардира Роберта Левандовскі, який відверто заявив, що хоче покинути мюнхенців. На поляка претендує "Барселона".

"Ліверпуль" своєю чергою придбав на заміну Мане конкурента Романа Яремчука з "Бенфіки" - Дарвіна Нуньєса. За уругвайського форварда мерсисайдці заплатили 75 млн євро + 25 млн бонусами.

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Садіо Мане: досягнення

  • У сезоні 2018/19 Мане виграв "Золоту бутсу" Англійської Прем'єр-ліги.
  • В цьому році Садіо привів збірну Сенегалу до тріумфу на Кубку африканських націй.
  • Мане разом з "Ліверпулем" перемагав у Лізі чемпіонів одного разу та ще двічі доходив до фіналу елітного турніру.
  • У 2019 році Мане посів четверте місце в голосуванні за нагороду "Золотий м'яч". Тоді лише Мессі, ван Дейк і Роналду випередили сенегальця.