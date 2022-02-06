Команди не змогли забити жодного гола за 120 хвилин гри і визначали пережця в серії пенальті.

У неділю, 6 лютого, відбувся фінальний поєдинок Кубка африканських націй-2021.

У вирішальному матчі турніру зустрілися збірні Сенегалу та Єгипту. Гра проходила на стадіоні "Стад д'Олембе" в Яунде (Камерун).

У самому дебюті гри Сенегал мав ідеальну можливість повести в рахунку, але головна зірка команди Садіо Мане не зміг реалізувати пенальті, пробивши вище воріт.

У першому таймі перевага була на боці Сенегалу, який більше володів м'ячем і більше атакував, проте реалізувати свої моменти не вдалося сенегальським футболістам.

Другий тайм проходив за аналогічним сценарієм, що і перший. Єгипет за другий тайм не зміг жодного разу потрапити в площину воріт суперника, завдавши всього за другий тайм лише два удари. Сенегал же атакував більше, більше бив по воротах єгиптян, але, як і перший, другий тайм завершився також без забитих голів.

У дебюті першого екстра тайму Бамба Дьєнг мав приголомшливу можливість, щоб відкрити рахунок у грі. На 92-й хвилині він вийшов один на один з воротарем збірної Єгипту, проте удар форварда Сенегалу Мохамед Абугабаль парирував.

Як не старалися футболісти обох команд, але забити їм так і не вдалося жодного голу за 120 хвилин гри.

У підсумку переможця фіналу визначали в серії післяматчевих пенальті. Більш майстерними у виконанні одинадцятиметрових ударів виявилися футболісти збірної Сенегалу, які і стали володарями Кубка Африки.

Сенегал - Єгипет - 0:0 (пенальті 4:2)

Сенегал: Е. Менді, Буна Сарр, Кулібалі, Діалло, Сісс, Н.Менді, Куяте (П. Гуйе, 66), І. Сарр (Б. Діа, 77), І. Гуйе, Мане, Дьєду (Дьєнг, 77)

Єгипет: Мохамед Абугабаль, Абул-Фетух, Хамді, Абдель Монем, Ашур, Ель-Сулейя (Трезеге, 59), Ель-Ненни, Фаті (Лашин, 99), Мармош (Зізо, 59), Мостафа Мохамед (Хамді, 59), Салах

Попередження: Н. Менді, 17, Кулібалі, 44, Діалло, 54, Мане, 88 - Абдель Монем, 5, Фаті, 37

На 7-й хвилині Мане не реалізував пенальті

Повний матч:

Для збірної Сенегалу це перша в історії перемога на Кубку африканських націй. До цього вони виходили у фінал два рази, але обидва рази програвали.

Відзначимо також, що в цьому матчі один одному протистояли два лідери "Ліверпуля" і друзі поза полем Мохамед Салах і Садіо Мане.

Нагадаємо, в суботу, 5 лютого, в рамках Кубка Африки був зіграний поєдинок за 3-е місце. В цьому матчі перемогу святкувала збірна Камеруну, яка здійснила феноменальний камбек у битві з Буркіна-Фасо. Відігравшись з 0:3, камерунці обіграли суперника в серії пенальті.

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