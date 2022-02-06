Камерунські футболісти продемонстрували шалену жагу до перемоги.

Збірні Камеруну та Буркіна-Фасо зіграли між собою поєдинок за третє місце на Кубку африканських націй.

Матч пройшов за сценарієм легендарного стамбульського фіналу Ліги чемпіонів, коли "Ліверпуль" переміг "Мілан", відігравшись з 0:3.

Буркіна-Фасо станом на 70-ту хвилину мала перевагу в три м'ячі, але за останні 20 хвилин основного часу примудрилася розтринькати такий гандикап. Камерун тричі забив і перевів гру в овертайми. Дубль оформив екс-нападник "Порту" й "Бешикташу" Венсан Абубакар.

Володар бронзових медалей визначався у серії післяматчевих пенальті. Гравці Камеруну забили всі свої удари, а півзахисник Буркіна-Фасо схибив і його команда програла.

Камерун був володарем Кубка Африки у 2017 році. Цього разу вони були країною-господарем змагань і змогли виграти бронзові нагороди.

6 лютого о 21:00 за київським часом у фіналі зіграють Єгипет та Сенегал.

Буркіна-Фасо - Камерун - 3:3 (після серії пенальті - 3:5)

Голи: Яго, 24, Онана, 43 (у свої ворота), Д. Оуттара, 49 - Бахокен, 71, Абубакар, 85, 88

Буркіна-Фасо: Ф.Оудраго (Савадого, 90), Каборе, С. Оуттара, Е.Тапсоба, Яго, Туре, І. Оуттара, Траоре (Банде, 87), Сангаре, А.Тапсоба (Ерік, 87), Д. Оуттара (Конате, 90)

Камерун: А. Онана, Мбаізо, Онгене, Мукоді, Бітоло, Гует (Абубакар, 46), Ж. Онана, Бассогог (Екамбі, 54), Кунде, Ганаго (Нгамалеу, 46), Бахокен

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