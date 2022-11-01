Поль Погба продовжує лікувати травму.

Чинні чемпіони світу, французи, перед мундіалем в Катарі продовжують зазнавати кадрових втрат. Півзахисник "Ле Блю" Поль Погба через травму не поїде на ЧС.

Про це повідомила агентка футболіста Рафаела Пімента.

"Після вчорашніх та сьогоднішніх медичних оглядів дуже боляче повідомляти, що Полю Погба все ще потрібна реабілітація після операції. Тому Поль не зможе приєднатися до збірної Франції в Катарі", - сказала Пімента для RMC Sport.

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29-річний Погба у вересні був прооперований - він скаржився на болі в коліні.

Погба виступає за національну команду Франції з 2013 року. В його активі 91 поєдинок та 11 забитих м'ячів за "Ле Блю". Він був лідером команди на тріумфальному ЧС-2018, а також став віце-чемпіоном Європи у 2016 році.

Додамо, що збірна Франції не зможе розраховувати на Н'Голо Канте і Майка Меньяна. Обоє травмовані. Також під питанням поїздка Рафи Варана до Катару.

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Мундіаль пройде з 20 листопада по 18 грудня. Франція потрапила в квартет D, де зіграє проти Данії, Тунісу та Австралії. Повний склад усіх груп за посиланням.

Мундіаль в Катарі стане останнім, в якому візьмуть участь 32 команди. Починаючи з 2026 року, кількість учасників на турнірі сягне 48 команд.

Також турнір пропустить колишній партнер Погба по "МЮ" - Давид Де Хеа.