Давид Де Хеа востаннє грав за збірну Іспанії проти України в матчі Ліги націй у 2020 році.

Голкіпер "Манчестер Юнайтед" Давід Де Хеа не поїде на першість світу до Катару. Він не потрапив до розширеної заявки збірної Іспанії на ЧС-2022.

До списку увійшли 55 гравців, серед яких п'ять воротарів: Унаї Сімон ("Атлетік" Більбао), Роберт Санчес ("Брайтон"), Давід Рая ("Брентфорд"), Кепа Аррісабалага ("Челсі") та Давід Сорія ("Хетафе").

Також у розширеному списку є Серхіо Рамос (ПСЖ), Жорді Альба та Ансу Фаті (обоє - "Барселона").

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31-річний Де Хеа виступає за збірну Іспанії з 2014 року та загалом зіграв за національну команду 45 поєдинків. Востаннє він грав у складі "Фурії Рохи" восени 2020 року в матчі Ліги націй проти збірної України.

Чемпіонат світу в Катарі 2022 року: що треба знати

Мундіаль пройде з 20 листопада по 18 грудня. Іспанія потрапила в квартет Е, де зіграє проти Німеччини, Японії та Коста-Рики.

Повний склад усіх груп за посиланням.

Також була інформація, що футболісти Ірану просять не допустити їх на чемпіонат світу.

Збірна України не здобула путівку на турнір, адже поступилася у вирішальному матчі Уельсу.

Мундіаль в Катарі стане останнім, в якому візьмуть участь 32 команди. Починаючи з 2026 року, кількість учасників на турнірі сягне 48 команд.