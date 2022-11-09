Мюнхенці забили шість голів у ворота суперника.

У вівторок, 8 листопада, відбувся матч чемпіонату Німеччини між "Баварією" і "Вердером".

Гра проходила на стадіоні "Альянц-Арена" і завершилася з рахунком 6:1 на користь господарів.

На шостій хвилині рахунок у грі відкрив Джамал Мусіала. Через чотири хвилини Антоні Юнг після пасу Мітчелл-Елії Вайзера відновив рівновагу на табло. Незабаром Серж Гнабрі вивів мюнхенців вперед. Потім Леон Горецка зміцнив перевагу господарів. Йому асистував Йозуа Кімміх. Потім Гнабрі оформив хет-трик, забивши на 28-й і 82-й хвилинах. Матіс Тель встановив підсумковий рахунок на табло.

"Баварія" - "Вердер" - 6:1

Голи: Мусіала, 6, Гнабрі, 22, 28, 82, Горецка, 26, Тель, 84 - Юнг, 10

Огляд матчу:

У турнірній таблиці Бундесліги "Баварія" займає 1 місце. Мюнхенці набрали 31 очко в 14 іграх. На другій сходинці розташовується "Фрайбург", у якого 27 очок в 13 матчах. "Вердер" йде на 7-й позиції з 21 пунктом.

У наступному турі чемпіонату Німеччини з футболу "Баварія" зіграє 12 листопада проти "Шальке" на виїзді. "Вердер" в цей же день прийме на своєму полі "РБ Лейпциг".

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