"Баварія" виграла всі шість матчів на стадії групового етапу Ліги чемпіонів.

У вівторок, 1 листопада, в рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Баварія" приймала міланський "Інтер". Матч проходив у Мюнхені на стадіоні "Альянц Арена" і закінчився перемогою німецької команди з рахунком 2:0.

Рахунок був відкритий на 32-й хвилині, відзначився захисник "Баварії" Бенжамен Павар.

На 47-й хвилині "Інтер" зрівняв рахунок, але гол був скасований через офсайд. На 63-й хвилині нападник "Баварії" Ерік Чупо-Мотінг забив ударом через себе, але гол камерунця також був скасований через положення поза грою.

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На 72-й хвилині Чупо-Мотінг забив свій гол дальнім ударом, встановивши остаточний рахунок на табло.

"Баварія" - "Інтер" - 2:0

Голи: Павар, 32, Чупо-Мотінг, 72

"Баварія": Ульрайх, Мазрауі (Мусіала, 65), Павар, Упамекано (Девіс, 46), Станішич, Кімміх, Забітцер, Коман (Ваннер, 76), Гравенберх, Мане (Гнабрі, 66), Чупо-Мотінг (Тель, 73)

"Інтер": Онана, Дарміан, де Врей (Шкриньяр, 76), Ачербі, Белланова, Барелла (Мхітарян, 60), Аслани, Гальярдіні (Чалханоглу, 60), Гозенс, Лаутаро (Джеко, 60), Корреа (Карбоні, 76)

Попередження: Забітцер, 38, Кімміх, 48, Станішич , 88 - Гозенс, 40, Карбоні, 90

Огляд матчу:

"Баварія" виграла всі шість матчів на груповому етапі, набравши максимально можливі 18 очок. "Інтер" вийшов у плей-офф з другого місця, заробивши 10 балів.

Додамо, що мюнхенська "Баварія" відзначилася унікальним досягненням у поточному розіграші Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2022/2023.

Підопічні 35-річного німецького фахівця Юліана Нагельсмана здобули перемоги у всіх шести зустрічах поточного групового етапу, показавши стовідсотковий результат. У першому колі мюнхенський клуб обіграв "Інтер", "Барселону" і "Вікторію" Пльзень з рахунком 2:0, 2:0 і 5:0 відповідно. У другому колі колектив з Чехії був переможений з рахунком 4:2, а "Барселону" і "Інтер" німці перемогли всуху – 3:0 і 2:0.

У всіх групах, які дограють в середу, 2 листопада, ні у кого немає шансів набрати максимальну кількість очок.

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