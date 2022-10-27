Каталонський клуб у другому сезоні поспіль вилітає в Лігу Європи.

У середу, 26 жовтня, в рамках 5-го туру Ліги чемпіонів відбувся матч між "Барселоною" і " Баварією".

Зустріч команд пройшла на стадіоні "Камп Ноу" і завершилася з рахунком 3:0 на користь гостей.

Гості відкрили рахунок у матчі. На 10-й хвилині відзначився Садіо Мане. На 31-й хвилині гості зміцнили перевагу в рахунку. Відзначився Ерік Чупо-Мотінг.

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Остаточний рахунок поєдинку був встановлений вже в доданий арбітром час до другого тайму, відзначився Бенжамен Павар.

"Барселона" - "Баварія" - 0:3

Голи: Мане, 10, Чупо-Мотинг, 31, Павар, 90+4

"Барселона": тер Штеген, Бельєрін, Кунде (Гарсія, 67), Алонсо, Бальде, Кессьє, Бускетс (Торрес, 58), де Йонг, Дембеле (Фаті, 67), Левандовскі (Торре, 82), Педрі (Рафінья, 58)

"Баварія": Ульрайх, Мазрауі (Станішич, 79), Упамекано (Павар, 63), Де Лігт, Девіс, Кімміх, Горецка (Забітцер, 46), Гнабрі, Мусіала (Гравенберх, 67), Мане, Чупо-Мотінг (Мюллер, 63)

Попередження: Бускетс - Мазрауі, Горецка, Упамекано

Огляд матчу:

"Баварія" виграла всі п'ять ігор групового раунду, гарантувавши собі перше місце. Команда Хаві за 5 ігор набрала всього 4 очки і втратила можливість вийти в плей-офф Ліги чемпіонів. На другій позиції в цій групі розташувався "Інтер" - 10 очок, останнє місце у "Вікторії" (0 балів).

Головний тренер "Барселони" Хаві висловився про непотрапляння команди в плей-офф Ліги чемпіонів.

"Ми потрапили в дуже складну групу, і здається, що в цій Лізі чемпіонів багато було проти нас. Футбол був жорстокий до нас. В інші важкі дні ми боролися, але не тут. Сезон не закінчується в жовтні - є ще трофеї, за які потрібно боротися. Нам потрібно залишатися єдиними. Це жорстокий спосіб покинути Лігу чемпіонів, але якщо ви проаналізуєте інші наші ігри, то побачите, що в них ми заслуговували більшого", - наводить слова Хаві офіційний сайт УЄФА.

Також непотрапляння "Барселони" в плей-офф Ліги чемпіонів і роботу Хаві прокоментував президент "блаугранас" Жоан Лапорта.

"Хаві робить хорошу роботу. Сьогодні було дуже складно емоційно, ми вийшли на поле після того, як дізналися, що вилетіли з турніру. Нікого ні в чому не можна звинувачувати. Ми все ще віримо і сподіваємось, що ця команда продовжить прогресувати", - наводить слова Лапорти Catalunya Radio.

Додамо, що в заключному турі групового турніру Ліги чемпіонів "Барселона" зіграє проти "Вікторії", а "Інтер" поміряється силами з "Баварією". Результат цих зустрічей ніяк не вплине на становище команд у турнірній таблиці.

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