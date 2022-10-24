Усман Дембеле відзначився трьома результативними передачі і забитим голів у грі з "Атлетіком".

У неділю, 23 жовтня, відбувся матч 11-го туру іспанської Ла Ліги, в якому "Барселона" перемогла "Атлетік" Більбао.

Поєдинок проходив на стадіоні "Камп Ноу" і завершився з рахунком 4:0 на користь "блаугранас".

Господарі забили свій перший м'яч у дебюті зустрічі, коли на 12-й хвилині Усман Дембеле забив головою після навісу Роберта Левандовскі. На 18-й хвилині відзначився захисник Серхі Роберто, результативну передачу на свій рахунок записав вінгер Усман Дембеле.

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Через чотири хвилини каталонці довели рахунок до розгрому. Цього разу гол забив польський нападник Роберт Левандовскі, черговий гольовий пас оформив Усман Дембеле. На 73-й хвилині "Барселона" забила свій четвертий м'яч у цій зустрічі завдяки зусиллям Феррана Торреса, Дембеле віддав вже третій гольовий пас у цьому матчі.

"Барселона" - "Атлетік" Більбао - 4:0

Голи: Дембеле, 13, Серхі Роберто, 18, Левандовскі, 22, Ферран Торрес, 73

"Барселона": тер Штеген, Серхі Роберто, Кунде (Алонсо, 63), Гарсія, Бальде Мартінес, де Йонг, Бускетс, Педрі (Ферран Торрес, 63), Дембеле (Торре, 77), Левандовскі (Фаті, 63), Гаві (Кессьє, 34)

"Атлетік" Більбао: Сімон, де Маркос (Лекуе, 60), Мартінес, Альварес, Берчіче, Весга, Еррера (Д. Гарсія, 21, Сансе, 60), Ієганья (Венседор, 70), В. Вільямс (Р. Гарсія, 70), А. Вільямс, Беренгер

Попередження: Бускетс, Е. Гарсія - де Маркос, Весга

Огляд матчу:

Після цієї перемоги "Барселона" набрала 28 очок і зміцнилася на другій сходинці турнірної таблиці. "Атлетік", у якого в активі 18 очок, залишився на шостій сходинці.

У наступному турі чемпіонату Іспанії "Барселона" зіграє в гостях проти "Валенсії" 29 жовтня, а "Атлетік" днем пізніше прийме "Вільярреал".

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