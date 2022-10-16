Андрій Лунін став першим українським футболістом, який зіграв в "Ель-Класіко".

У неділю, 16 жовтня, в рамках 9-го туру чемпіонату Іспанії з футболу відбулося легендарне "Ель-Класіко". Мадридський "Реал" на рідному для себе "Сантьяго Бернабеу" приймав "Барселону" і здобув перемогу з рахунком 3:1.

Обслуговував зустріч грандів іспанського футболу Хосе Марія Санчес Мартінес.

Відкрили рахунок у грі футболісти мадридського колективу. На 12-й хвилині всечі відзначився французький нападник Карім Бензема. Ближче до кінця першого тайму Федеріко Вальверде подвоїв перевагу господарів поля, відзначившись з передачі Ферлана Менді.

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На 83-й хвилині гри футболістам "Барселони" вдалося скоротити розрив у рахунку, з передачі Роберта Левандовскі відзначився Ферран Торрес.

У компенсований до другого тайму час бразильський вінгер "Реала" Родріго реалізував пенальті і подвоїв перевагу "вершкових", встановивши підсумковий рахунок на табло.

"Реал" - "Барселона" - 3:1

Голи: Бензема, 12, Вальверде, 35, Родріго, 90+1 пен - Торрес, 83

"Реал": Лунін, Карвахаль (Рюдігер, 87), Мілітан, Алаба, Менді, Модріч (Камавінга, 78), Чуамені, Кроос, Вальверде, Бензема (Асенсіо, 87), Вінісіус (Родріго, 85)

"Барселона": Тер Штеген, Роберто, Кунде, Гарсія, Бальде (Альба, 60), де Йонг, Бускетс (Гаві, 60), Педрі, Рафінья (Ферран, 60), Левандовські, Дембеле (Фаті, 73)

Огляд матчу:

Варто зазначити, що цей матч став історичним для українського футболу. Вперше за 250 матчів протистояння "Реала" з "Барселоною" в "Ель-Класіко" зіграв футболіст з України. Воротар Андрій Лунін вийшов у стартовому складі на гру проти "Барселони" і допоміг своєму клубу взяти три очки.

Додамо, що в сезоні 2009/10 подібна можливість була у Дмитра Чигринського, але екс-захисник "Барселони" провів обидва "Ель-Класико" на лавці запасних "блаугранас".

Реал - Барселона: після матчу

"Реал" в поточному сезоні виграв всі матчі, крім двох - мадридці зіграли внічию з "Осасуною" (1:1) в чемпіонаті Іспанії і з "Шахтарем" (1:1) в Лізі чемпіонів.

Для "Барселони" ця поразка стала першою в сезоні в чемпіонаті Іспанії. Команда Хаві зіграла внічию в першому турі з "Райо Вальєкано" (0:0), потім виграли сім матчів поспіль.

Після дев'яти турів в активі "Барселони" 22 набраних очки. "Блаугранас" посідають друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. "Реал" Мадрид набрав 25 очок за 9 ігор і займає перше місце в турнірній таблиці.

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