Дубль Роберта Левандовскі не допоміг "Барселоні" виграти у "Інтера".

У середу, 13 жовтня, в рамках четвертого туру групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА "Барселона" приймала міланський "Інтер". Поєдинок проходив на стадіоні "Камп Ноу" і завершився з рахунком 3:3.

У складі італійців голами відзначилися Ніколо Барелла, Лаутаро Мартінес і Робін Госенс. У складі "Барселони" знову феєрив польський голеадор Роберт Левандовскі, який оформив дубль. Ще один гол на рахунку французького вінгера Усмана Дембеле.

"Барселона" - "Інтер" - 3:3

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Голи: Дембеле, 40, Левандовскі, 82, 90+2 - Барелла, 50, Мартінес, 63, Госенс, 89.

"Барселона": Тер Штеген, Роберто (Кессьє, 72), Піке, Гарсія, Алонсо (Бальде, 72), Гаві (Торрес, 82), Бускетс (Де Йонг, 64), Педрі, Дембеле, Левандовскі, Рафінья (Фаті, 64)

"Інтер": Онана, Шкриньяр, Де Врей, Бастоні (Ачербі, 85), Думфріс, Барелла (Асллані, 85), Чалханоглу (Госенс, 76), Мхітарян, Дімарко (Дарміан, 67), Мартінес, Джеко (Белланова, 76)

Попередження: Дембеле - Мартінес, Де Врей, Мхітарян

Огляд матчу:

Додамо, що в паралельному матчі цієї групи "Баварія" обіграла в гостях "Вікторію" з рахунком 4:2. Мюнхенці завдяки цій перемозі вже гарантували собі місце в 1/8 фіналу.

А ось каталонська "Барселона" ризикує в другому сезоні поспіль вилетіти в Лігу Європи за підсумками групового турніру ЛЧ.

Після 4-х турів у "Барселони" всього 4 набраних очки. Команда Хаві йде на третьому місці. Лідирує в групі з "Баварія" з 12 очками. У "Інтера" 7 пунктів. У "Вікторії" очок немає.

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