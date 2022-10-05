Єдиний і переможний гол у протистоянні забив Хакан Чалханоглу.

4 жовтня відбулися перші 8 матчів третього туру групового етапу Ліги чемпіонів. У центральному поєдинку дня міланський "Інтер" вдома приймав каталонську "Барселону".

Єдиний і переможний гол у протистоянні забив Хакан Чалханоглу. Турецький півзахисник ефектно здалеку поцілив у ворота іспанського гранда на 45+2-й хвилині.

"Інтер" - "Барселона" - 1:0

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Гол: Чалханоглу, 45+2

Інтер: Онана, Шкріньяр, Де Фрай (Ачербі 77), Бастоні, Дарміан (Гозенс 77), Мхітарян, Барелла, Чалханоглу (Асллані 85), Дімарко (Думфріз 77), Лаутаро Мартінес, Корреа (Джеко 57)

Барселона: Тер Штеген, Роберто, Гарсія, Крістенсен (Піке 58), Алонсо (Бальде 64), Бускетс, Гаві (Кессі 84), Педрі, Дембеле, Левандовські, Рафінья (Фаті 64)

В іншому матчі групи С "Баварія" розгромила чеську "Вікторію" з рахунком 5:0.

Турнірне положення в групі С після трьох турів: "Баварія" - 9 очок, "Інтер" - 6 очок, "Барселона" - 3 очки, "Вікторія" - 0 очок.

Ліга чемпіонів: інші результати дня

"Наполі" знищив "Аякс" з рахунком 6:1. "Ліверпуль" переграв "Рейнджерс" - 2:0. Турнірне положення в групі А після трьох турів: "Наполі" - 9 очок, "Ліверпуль" - 6 очок, "Аякс" - 3 очки, "Рейнджерс" - 0 очок.

"Тоттенхем" зіграв внічию 0:0 з "Айнтрахтом". Турнірне положення в групі D після трьох турів: "Спортінг" - 6 очок, "Тоттенхем" - 4 очки, "Айнтрахт" - 4 очки, "Марсель" - 3 очки.

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