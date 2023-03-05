Кіліан Мбаппе став найкращим бомбардиром в історії ПСЖ.

У суботу, 5 березня, відбувся поєдинок 26-го туру французької Ліги 1, в якому ПСЖ зустрічався з "Нантом".

Гра пройшла на стадіоні "Парк де Пренс" в Парижі і завершилася з рахунком 4:2 на користь господарів поля.

Парижани вийшли вперед вже на 12-й хвилині зустрічі - відзначився аргентинський нападник Ліонель Мессі. Через п'ять хвилин ПСЖ подвоїв перевагу в рахунку, коли захисник гостей Жауен Аджам зрізав м'яч у власні ворота.

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На 31-й хвилині "Нант" скоротив відставання завдяки голу Людовика Бласа, а через сім хвилин зрівняв рахунок-гол забив Ігнатіус Ганаго.

На 60-й хвилині півзахисник ПСЖ Данілу Перейра з передачі Кіліана Мбаппе вивів свою команду вперед. На 90+2-й хвилині Мбаппе вже сам забив, встановивши підсумковий результат зустрічі.

ПСЖ - "Нант" - 4:2

Голи: Мессі, 12, Хаджам, 17, Данілу, 60, Мбаппе, 90+2

Огляд матчу:

Відзначимо, що завдяки голу в цій грі Мбаппе став найкращим бомбардиром в історії ПСЖ.

24-річний нападник забив 201 гол у 247 матчах за клуб. Таким чином, Мбаппе обігнав попереднього найкращого бомбардира, Едінсона Кавані, у якого 200 м'ячів за команду.

"Для мене велика честь грати за ПСЖ. Бути гравцем ПСЖ особливо важливо, тому що це моє місто. Я тут, щоб писати історію - у Франції, в столиці, в моїй країні, в моєму місті. Стати найкращим бомбардиром красиво, але я хочу і колективних досягнень", - прокоментував своє досягнення Мбаппе.

Також варто відзначити досягнення Ліонеля Мессі. Гол у ворота "Нанта" став для нього 1000-ю результативною дією в рамках клубної кар'єри.

Всього Мессі взяв участь у 841 матчі за два клуби: "Барселону" і "ПСЖ". На його рахунку 701 гол і 299 результативних передач.

Після 26 зіграних турів в активі ПСЖ 63 набраних очки. Команда впевнено лідирує в турнірній таблиці, випереджаючи "Марсель", який йде другим, на 11 балів.

"Нант" з 28 балами в активі займає 13-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Франції.

У наступному турі Ліги 1 ПСЖ зіграє з "Брестом" (11 березня), а "Нант" зустрінеться з "Ніццою" (12 березня).

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