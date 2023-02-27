Перемогу парижанам принесли голи Кіліана Мбаппе і Ліонеля Мессі.

У неділю, 26 лютого, відбувся поєдинок 25-го туру французької ліги 1, в якому "Марсель" протистояв ПСЖ.

Гра проходила на стадіоні "Велодром" і завершилася розгромною перемогою парижан з рахунком 3:0.

Перший гол у матчі був забитий на 25-й хвилині - форвард парижан Кіліан Мбаппе відзначився після передачі Ліонеля Мессі. Через чотири хвилини ворота господарів вразив вже сам аргентинець, а Мбаппе виступив у ролі асистента.

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У другому таймі пара зіркових нападників довела рахунок до великого: гол на свій рахунок записав француз, а аргентинець віддав другий результативний пас у грі.

"Марсель" - ПСЖ - 0:3

Голи: Мбаппе, 25, 55, Мессі, 29

"Марсель": Лопес, Байї (Клаусс, 66), Балерді, Колашинац, Ундер (Пайє, 81), Ронж'є, Верету, Тавареш, Малиновський (Унахі, 81), Санчес (Вітінья, 81), Гендузі

ПСЖ: Доннарумма, Рамос, Маркіньос, Кімпембе (Данілу, 16), Мукіеле (Заїр-Емрі, 61), Руїс, Вітінья, Верратті, Мендеш (Бернат, 76), Мбаппе, Мессі

Огляд матчу:

Відзначимо, що Руслан Малиновський вийшов на цей матч у стартовому складі "Марселя" і відіграв 81 хвилину. У хавбека збірної України був один шанс відзначитися прямо перед другим голом Мбаппе, проте його удару не вистачило точності.

Авторитетний портал WhoScored поставив 29-річному Малиновському середню оцінку - 6,2 бала.

Найкращим футболістом поєдинку був визнаний аргентинський форвард ПСЖ Ліонель Мессі.

Додамо, що форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе оформив дубль і дістався до позначки в 200 забитих голів у складі парижан. Кіліан наздогнав Едінсона Кавані, який раніше був єдиним найкращим бомбардиром в історії клубу. Тепер у обох гравців однакова кількість голів, але Мбаппе забив 200 м'ячів за 247 матчів, а Кавані - за 301 матч.

ПСЖ продовжує утримувати лідерство чемпіонату Франції-за рахунок перемоги парижани збільшили відрив від "Марселя", що йде слідом, до 8 очок.

У наступному турі чемпіонату Франції "Марсель" зіграє на виїзді проти "Ренна", а ПСЖ поміряється силами з "Нантом".

Нагадаємо, раніше "Марсель" вибив ПСЖ з Кубка Франції. На стадії 1/8 фіналу "провансальці" здобули перемогу над парижанами з рахунком 2:1. Переможний гол забив українець Руслан Малиновський.

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