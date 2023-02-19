У складі ПСЖ голами відзначилися Мбаппе, Неймар і Мессі.

У неділю, 19 лютого, відбувся поєдинок 24-го туру французької Ліги 1, в якому ПСЖ зустрічався з "Ліллем".

Матч проходив на стадіоні "Парк де Пренс" і завершився з рахунком 4:3 на користь парижан.

Футболісти ПСЖ відкрили рахунок у грі на 11-й хвилині - голом відзначився нападник збірної Франції Кіліана Мбаппе. На 17-й хвилині бразильський форвард Неймар подвоїв перевагу парижан. Через сім хвилин гравець "Лілля" Бафоде Діакіте скоротив розрив у рахунку.

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На 58-й хвилині зустрічі канадський нападник Джонатан Девід реалізував пенальті і зрівняв рахунок. На 69-й хвилині гол Жонатана Бамба допоміг гостям вперше в цій зустрічі повести в рахунку.

У кінцівці гри парижанам все ж вдалося дотиснути суперника. Спочатку на 87-й хвилині Кіліан Мбаппе оформив дубль і зрівняв рахунок у поєдинку. А на п'ятій доданій хвилині аргентинський нападник Ліонель Мессі точним ударом зі штрафного приніс ПСЖ перемогу в цій дуелі.

ПСЖ - "Лілль" - 4:3

Голи: Мбаппе, 11, 87, Неймар, 17, Мессі, 90+5 - Діакіте, 24, Девід, 58 (пен.), Бамба, 69

ПСЖ: Доннарумма, Пембеле (Солер, 75), Рамос, Кімпембе, Мендеш (Бернат, 31), Вітінья (Заїр-Емрі, 75), Верратті, Руїс (Данілу, 75), Неймар (Екітіке, 51), Мессі, Мбаппе

"Ліль": Шевальє, Діакіте (Гудмундссон, 67), Фонте (Йоро, 14), Джало, Веа, Гомес (Віргініус, 88), Андре, Гомеш, Кабелла (Балеба, 88), Бамба, Девід

Попередження: Верратті, Мбаппе - Діакіте, Бамба, Девід, Андре

Огляд матчу:

Додамо, що на 51-й хвилині гри форвард збірної Бразилії Неймар отримав травму голеностопа. Пошкодження виявилося важким і зірковий футболіст не зміг продовжити гру. З поля його виносили на ношах. Наразі терміни відновлення гравця невідомі.

У нинішньому сезоні Неймар провів 27 матчів у футболці ПСЖ, в яких відзначився 17 голами і 16 асистами.

Перемога в цій грі дозволила парижанам перервати серію з трьох поразок поспіль. Раніше команда програла "Марселю" (1:2) в Кубку Франції, "Монако" (1:3) в Лізі 1 і "Баварії" (0:1) в Лізі чемпіонів.

За 24 зіграних тури ПСЖ набрав 57 очок і займає перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Франції. "Лілль" йде п'ятим з 41-м очком в активі.

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