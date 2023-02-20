"Марсель" у непростому матчі 24-го туру Ліги 1 переміг на виїзді "Тулузу".

У неділю, 19 лютого, відбувся поєдинок 24-го туру французької Ліги 1, в якому "Тулуза" приймала на своєму полі "Марсель" українського півзахисника Руслана Малиновського.

Матч вийшов яскравим і завершився перемогою гостей з рахунком 3:2.

Рахунок у грі відкрили футболісти "Тулузи" - на 3-й хвилині забитим голом відзначився Даллінга. Перший тайм у підсумку завершився на користь господарів поля.

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У перерві тренер "Марселя" провів заміну і випустив на поле Малиновського. Після виходу українця справи у "провансальців" пішли значно краще.

Підопічні Ігора Тудора забили три голи у ворота "Тулузи": спочатку на 52-й хвилині Мбемба зрівняв рахунок у матчі, потім на 59-й хвилині Ундер вивів "провансальців" вперед. Третій гол у ворота господарів поля на 78-й хвилині забив Тавареш.

Колектив Філіпа Монтаньє встиг відіграти один м'яч до завершення гри, але на більше їх не вистачило.

"Тулуза" - "Марсель" - 2:3

Голи: Даллінга, 3, Онайву, 87 - Мбемба, 52, Ундер, 59, Тавареш, 72

Огляд матчу:

Відзначимо, що за цю гру Руслан Малиновський отримав хорошу оцінку. Статистичний портал Sofascore поставив українцю 7,1 бала за матч.

Найкращим у складі "Марселя" і в матчі став автор другого забитого м'яча "провансальців" Дженгіз Ундер (7,94).

У таблиці Ліги 1 "Марсель" займає 2-е місце з 52-ма очками. Лідирує ПСЖ, у якого 57 пунктів. У "Тулузи" 32 очки і 11-а позиція.

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