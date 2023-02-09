Руслан Малиновський приніс перемогу "Марселю" у Кубку Франції проти ПСЖ.

У середу, 8 лютого, відбувся поєдинок 1/8 фіналу Кубка Франції з футболу, в якому "Марсель" обіграв на своєму полі ПСЖ.

Перемогу і путівку в 1/4 фіналу "провансальцям" приніс гол півзахисника збірної України Руслана Малиновського. Українець забив гарматним ударом з лінії штрафного майданчика.

Варто відзначити, що ПСЖ історично є принциповим суперником для "Марселя".

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Після гри вболівальники "провансальців" були захоплені грою Руслана Малиновського і писали багато компліментів українському півзахиснику в Твіттері:

Henni MOHAMED OFFICIEL: "Тест формальний: я вагітний від Малиновського"

MrcVsq: "Майстер-клас від українця"

lucaastrn: "Зеленський, подзвони, я буду воювати за тебе"

nawre2ski: "Ми повинні для нього звільнити Україну"

Dk_Lvl: "Ми підемо воювати за нього, якщо переможемо"

VaniaMorozov14: "Що за людина. Кращий, ніж Мессі"

massiliagoat: "Нехай воістину живе Україна"

cestmino: "Малиновський, ти заслуговуєш всіх грошей Макрона для своєї країни"

2DR17: "Божевільний. Якби Малиновського відправили на передову, війна б давно закінчилася"

Mohamed Attache: "Малиновський, ми тебе любимо... Яка підтримка, яка атмосфера!"

BIBICHE: "Малиновський, спасибі тобі за все"

OwGage: "Малиновський - король"

ybarbukh: "Просто ноги-базуки"

Додамо, що перемога над ПСЖ у Кубку Франції стала для "Марселя" першою перемогою над парижанами на домашньому полі з листопада 2011 року, повідомляє Opta. Тоді "Марсель" виявився сильнішим за ПСЖ в матчі Ліги 1 з рахунком 3:0.

Нагадаємо, Руслан Малиновський перейшов у "Марсель" у січні цього року з італійської "Аталанти". У складі французького клубу українець зіграв сім матчів і забив два голи у всіх турнірах.

Дебютний гол за "Марсель" Руслан Малиновський забив у матчі 22-го туру чемпіонату Франції проти "Ніцци".

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